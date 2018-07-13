Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой

13 июля, Лепель /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова провела сегодня прием граждан в Лепеле Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Со своими проблемами обратились не только жители Витебского региона, но и Могилевской, Брестской и Гродненской областей. Во время общения с журналистами Наталья Кочанова отметила, что вопросов поступило много и они все разноплановые: от жилищных проблем до совершенствования образования. "Выездные приемы дают возможность узнать, что происходит в регионе, какие проблемы существуют у жителей, такие встречи показывают определенный срез в качестве работы местной власти с обращениями граждан. Порадовало, что люди приходят не только по своим частным вопросам, но и стараются что-то сделать на общее благо, высказывают предложения, как развивать тот или иной населенный пункт, особенно где они родились", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Так, житель Сморгони рассказал об отсутствии порядка на некоторых массовых захоронениях солдат Первой мировой войны. Мужчина занимается исторической реконструкцией, и при его помощи удалось создать туристический объект "Золотая горка" (возвышение, где во время Первой мировой войны находился немецкий наблюдательный пункт). Такие места помогают сохранять историческую память народа и привлекают туристов из разных стран.

Приехавшая на прием жительница самого маленького города Беларуси Дисны Миорского района высказала несколько идей о развитии производства в регионе, чтобы люди не уезжали из родного края. Женщина также заверила, что готова подключиться к любому проекту по развитию населенного пункта. Наталья Кочанова отметила, что обратит внимание областных властей на Дисну.

Глава Администрации Президента также акцентировала внимание на важности того, как воплощаются в жизнь различные программы, планы и законы на местах. "Конечно, поднимались вопросы, которые местные власти должны оперативно решать и не вынуждать людей записываться на прием руководящих лиц регионального или республиканского уровней. Проблемы необходимо решать оперативно, в первую очередь касающихся вопросов наведения порядка на земле, благоустройства, то, о чем говорим в Год малой родины особенно. Эти задачи ставил и глава государства. Безусловно, какие-то вопросы сразу невозможно решить из-за определенных обстоятельств, но случаев, когда проблемы людей откладываются в долгий ящик несколько лет подряд, быть не должно", - сказала Наталья Кочанова.

На приеме у главы Администрации Президента было озвучено около 40 вопросов, некоторые обращения были коллективными. Кроме темы развития малых городов были озвучены жилищные проблемы и сферы ЖКХ, затронуты аспекты, связанные с благоустройством дворовых территорий, несправедливого увольнения работников, долгостроев, которые угрожают жизни детей, нехватки рабочих мест и др. Все вопросы взяты на контроль. Некоторые потребуют детального рассмотрения.-0-