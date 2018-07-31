Температура воздуха в Беларуси 30 июля была на 4-7 градусов выше нормы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 30 июля была на 4-7 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень теплая погода с повышенным температурным фоном. Среднесуточная температура воздуха составила 22-26 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха в дневные часы составила от 26 до 31 градуса тепла. Столбик термометра достиг самых высоких значений в Гомеле - плюс 30,7 градуса", - сказали в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит плюс 24-30 градусов.
На этой неделе преобладающее влияние на погоду будет оказывать скандинавский антициклон. Будет тепло, преимущественно без осадков.-0-
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