Температурные рекорды 21 сентября побиты во многих городах Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды 21 сентября были побиты во многих городах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Так, в Минске максимальная температура составила 27 градусов тепла, ранее рекордом считалось 25,7 градуса в 1975 году.
В Витебске побит рекорд 81-летней давности. Столбик термометра поднялся до 26,9 градуса выше нуля (в 1937-м - плюс 25,5).
Обновились рекорды также в Гродно и Могилеве, где вчера была зафиксирована температура 26,4 и 27,3 градуса тепла соответственно.
Самая высокая температура по стране была отмечена на метеостанциях в Житковичах и Березино - плюс 28, здесь тоже побиты рекорды.
Рекорды по температуре для 21 сентября обновились в Мозыре, Пинске, Пружанах, Бобруйске, Орше и других городах.
По прогнозам синоптиков, на смену теплу придет осенняя погода. Сегодня на большей части территории страны ожидаются дожди. На понедельник, 24 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра.-0-
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