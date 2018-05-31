Теплая погода без осадков ожидается в Беларуси в выходные

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Май в этом году выдался очень теплым. В целом за месяц температурный фон по стране на 3-4 градуса превысил климатическую норму и соответствовал июньским показателям. Дождей в мае было очень мало, почти повсеместно отмечается недобор осадков, в отдельных районах страны выпало меньше трети нормы. В ближайшие дни рассчитывать на дождь не приходится. В первый день лета по северо-востоку страны жара немного спадет, в ночь на пятницу в отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются слабые заморозки, но днем воздух будет быстро прогреваться. В выходные ожидается по-летнему теплая, преимущественно без осадков погода", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 1 июня, погодные условия будет определять антициклон, с центром над востоком Беларуси. В стране будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 18-24 тепла. По юго-западу страны ночью - не ниже плюс 10-14, днем воздух прогреется до 25-28 градусов.

В субботу, 2 июня, погоду в основном будет определять антициклон и теплая воздушная масса с юга Европы. Будет преимущественно без осадков. Лишь днем в крайних северо-западных районах страны, где скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по крайнему юго-востоку до плюс 14 по западу страны, днем будет 23-28 тепла.

В воскресенье, 3 июня, на территорию Беларуси продолжит поступать теплая воздушная масса с юга Европы, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем - 24-30 тепла.

В понедельник, 4 июня, сохранится очень теплая погода, но местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 выше нуля. Днем будет 24-29 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 31.-0-

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