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Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Общество 02.05.2018 | 12:22
Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало мая выдалось по-летнему жарким. Температурный фон за прошедшие сутки оказался на 8-11 градусов выше климатической нормы и соответствует июльским показателям. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. В выходные температурный фон понизится, тем не менее останется выше климатической нормы", - рассказали в Гидромете.

В четверг, 3 мая, в отдельных районах страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-востоку не опустится ниже 14-16 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до 22-28 градусов.

В пятницу, 4 мая, погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, за которым начнет поступать более свежий воздух с Западной Европы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 23-29 градусов, по северо-западу страны будет плюс 20-22 градуса.

В субботу, 5 мая, ночью и утром в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит в основном 7-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла. Лишь по юго-востоку страны ночью будет плюс 14-15, днем воздух прогреется до 23-27 градусов.

В воскресенье, 6 мая, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градуса тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 24.-0-

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