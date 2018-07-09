9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе ожидается теплая погода, в первой половине недели дождей будет немного, и они будут носить локальный характер. Во второй половине недели территория Беларуси окажется под влиянием фронтальных разделов и дождей будет больше, а температурный фон к концу рабочей недели немного понизится", - рассказали синоптики.

Во вторник, 10 июля, ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, днем плюс 22-28 градусов.

В среду, 11 июля, ночью также ожидается преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью будет 10-17 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.

В четверг, 12 июля, под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 12 до 18 градусов, днем - 23-30 градусов выше нуля.

В пятницу, 13 июля, атмосферный фронт, медленно смещаясь на северо-восток, обусловит на большей части территории республики дожди, в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью будет от 13 до 19 градусов тепла, максимальная температура днем в основном 19-26 градусов выше нуля, по юго-востоку местами воздух прогреется до плюс 28 градусов.-0-

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