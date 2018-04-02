Теплая весенняя погода придет в Беларусь в середине недели

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В середине текущей недели в Беларусь придет теплая весенняя погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первые апрельские дни пока не радуют нас теплом, но в середине недели в Беларуси установится по-весеннему теплая погода", - подчеркнули в Белгидромете.

Во вторник, 3 апреля, ночью по северо-восточной половине страны уходящие фронты обусловят кратковременный снег, мокрый снег. Днем в области повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах под влиянием фронтального раздела пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, ночью подморозит и на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет плюс 4 – 10 градусов, по юго-западу страны температура повысится до 11 - 14 градусов тепла.

В среду, 4 апреля, под влиянием атмосферного фронта ночью на большей части территории, днем по северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах ожидается туман, ночью по северо-востоку - слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем ожидается до 8 - 15 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до 16 - 18 градусов.

В четверг, 5 апреля, погодные условия будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, ночью местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3 -9 градусов выше нуля, днем прогнозируется 11-17 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 19 градусов.

В пятницу, 6 апреля, ночью в отдельных районах, днем под влиянием атмосферного фронта на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 4 - 10 градусов тепла, днем ожидается 11 - 17 градусов выше нуля, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 19 градусов.-0-

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