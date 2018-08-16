Тепло и дождливо будет в Беларуси в выходные

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Сегодня тридцатиградусная жара покинула и юго-восток Гомельской области. Северо-западный ветер поставляет к нам с Балтийского моря вполне комфортную летнюю погоду. В предстоящие выходные погоду обусловит теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая к нам с Украины", - рассказали в Белгидромете.
В субботу, 18 августа, в отдельных районах страны, а днем на большей части территории Гомельской, Минской и Витебской областей прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем - плюс 22-29 градусов.
В воскресенье, 19 августа, дожди будут идти реже. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туманы. Ветер будет неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-18 градусов, днем - 22-29 градусов тепла.
"Такие температуры будут на 2-5 градусов превышать климатическую норму, - отметили синоптики. - По предварительному прогнозу, в начале следующей недели резких изменений в характере погоды не ожидается, и август продолжит нас радовать теплой летней погодой".-0-
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