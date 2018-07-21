Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?

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21 июля 2018, Сб
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Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Трудовые пенсии в Беларуси с 1 августа увеличатся в среднем на 10%
Олег Шандарович назначен начальником УСК по Гродненской области
Лукашенко: в поставку "санкционки" вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами"
Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет - Лукашенко
Политика
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Беларусь и Пакистан планируют обменяться визитами на уровне руководства МИД
Совет Республики готов рассмотреть любые предложения по стимулированию деловой активности
Экономика
Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Финансовая милиция за полгода помогла вернуть в бюджет Br46,1 млн
МАРТ утвердил инструкцию об определении монопольно высоких и низких цен
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Смоленской области России из-за птичьего гриппа
Общество
Минчанин случайно выиграл более 16 000 белорусских рублей в "Спортпрогноз"!
В Беларуси купание ограничено в 38 зонах отдыха, запрещено в трех
Белорусский союз женщин в Год малой родины реализует проекты, связанные с историей и культурой
В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек
Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составляет Br800
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Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске (обновляется)
РЕПОРТАЖ: "Ловим каждую погожую секунду" - уборочная в Гродненской области набирает темп
ЭКСКЛЮЗИВ: Крокодильи нежности в Минском зоопарке
Geely Atlas из конструктора в натуральную величину презентуют под Гродно
Происшествия
ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
В Гродненской области мальчик попал в больницу после укуса гадюки
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дзержинском районе
Из сейфа барановичского магазина похитили более Br3 тыс.
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В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Канадские ученые создали плащ-невидимку
В Израиле продемонстрировали робота-камикадзе
Российские ученые создали источник инфракрасного излучения для работы в открытом космосе
В США легализовали чертежи для 3D-печати оружия
В мире
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена задержали в Алматы
Главы МВД стран СНГ подписали в Баку межгосударственный протокол
В Иране при взрыве в нефтехранилище погибли 2 человека
Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт
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Резиденцию Вишневой королевы открыли в Глубоком
Могилевский драмтеатр намерен присоединиться к "Шелковому пути"
Трехмерная панорама "Оборона Брестской крепости" появится в Музее Победы в Москве
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Футболисты БАТЭ победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
Дубль Евгения Шикавки помог "Слуцку" разгромить "Неман" в матче чемпионата Беларуси
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино попробует свои силы в триатлоне
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Гвинет Пэлтроу снимется в новом сериале "Политик"
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Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске (обновляется)
Регионы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
Общество
Лента новостей
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
10:44
В мире
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
10:21
Общество
В Беларуси купание ограничено в 38 зонах отдыха, запрещено в трех
10:15
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске (обновляется)
10:13
Регионы
Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?
10:04
Общество
Белорусские баскетболистки сыграют с Колумбией на юниорском ЧМ в Минске
09:17
Спорт
Королева романса Нани Брегвадзе отмечает юбилей
09:14
Культура
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00
Общество
Картина дня: новый механизм финоздоровления сельхозпредприятий, офисный суперкомпьютер и крокодильи нежности
08:55
Общество
На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии
01:08
Калейдоскоп
В Швеции будут тушить не все лесные пожары
00:41
В мире
ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину
00:20
Происшествия
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
23:55
В мире
Пожар в лондонской высотке-башне Edmonton Green
23:25
В мире
Резиденцию Вишневой королевы открыли в Глубоком
23:00
Культура
Футболисты БАТЭ победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
22:33
Спорт
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
22:15
Происшествия
ВС ориентирует суды на оперативное рассмотрение инвестиционных споров
22:05
Общество
Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации
21:58
Происшествия
Участниками молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" станут более 500 человек
21:22
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Год малой родины
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Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?
Общество
21.07.2018 | 10:04
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Новости рубрики Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
10:21
Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?
10:04
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00
Картина дня: новый механизм финоздоровления сельхозпредприятий, офисный суперкомпьютер и крокодильи нежности
08:55
ВС ориентирует суды на оперативное рассмотрение инвестиционных споров
22:05
Участниками молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" станут более 500 человек
21:22
В пункте пропуска "Лоша" частично ограничат движение
20:43
Прием на экономические специальности в ссузах Беларуси сокращен на 10%
18:37
Белорусская молодежь в сентябре примет участие в образовательном форуме в России
17:48
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Лукашенко в российском опросе назвали самым эффективным из лидеров стран в отстаивании нацинтересов
Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?
Картина дня: новый механизм финоздоровления сельхозпредприятий, офисный суперкомпьютер и крокодильи нежности
В Глубоком презентовали фотоальбом издательства БЕЛТА
ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину
Опрос: что ты знаешь о торговле людьми?
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
ЭКСКЛЮЗИВ: Крокодильи нежности в Минском зоопарке
Резиденцию Вишневой королевы открыли в Глубоком
Белорусский турбизнес инициирует изменения в законодательстве после событий на туррынке в России
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Подробнее погода на 6 дней
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Новости компаний
Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел
Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
Шумилинское райпо признано банкротом
ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"
Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
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Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
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Парад МЧС в Минске
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Экспорт продукции АПК
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
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Президент
Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Экономика
Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Происшествия
ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации
Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске (обновляется)
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24-26 июля
Аналитика
Мнения
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Интервью
Колумнисты
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Мнения
Александр Мартинкевич
Рота информационных технологий будет востребована в Вооруженных Силах
Мнения
Сергей Рахманов
Взаимодействию Совета Республики с регионами необходимо придать новый импульс
Мнения
Игорь Бузовский
Белорусы не утеряли понимания социальной значимости книги
Мнения
Михаил Рабиковский
Беларуси по силам вернуть тяжелую атлетику на прежний уровень
Мнения
Анатолий Исаченко
Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
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Комментарии
Олег Ляшук
Госпогранкомитет о необходимых документах при путешествии с детьми
Комментарии
Альберт Дружинин
Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с коррупцией
Комментарии
Триумф Франции и взлет Хорватии - специалисты о чемпионате мира по футболу
Комментарии
Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
Комментарии
Мингорисполком и Минкульт ответили на острые вопросы по Военному кладбищу
Все интервью
Интервью
Андрей Ромашко
Белорусам предоставят скидки на отопление за расчеты по индивидуальным счетчикам тепла
Интервью
Галина Степуренко
Бесплатные и льготные площади для бизнеса в Минске - как это работает
Интервью
Вадим Богуш
Новый ректор БГУИР о развитии вуза
Интервью
Наталия Павлюченко
Белорусы стали больше интересоваться своими лицевыми счетами в ФСЗН
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
Колумнисты
Ольга Костюкевич
Вы больны? Да!
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Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Интервью
Андрей Ромашко
Белорусам предоставят скидки на отопление за расчеты по индивидуальным счетчикам тепла
Мнения
Александр Мартинкевич
Рота информационных технологий будет востребована в Вооруженных Силах
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Интервью
Галина Степуренко
Бесплатные и льготные площади для бизнеса в Минске - как это работает
Мнения
Игорь Бузовский
Белорусы не утеряли понимания социальной значимости книги
Спорт
Футболисты БАТЭ победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
Белорусские баскетболистки сыграют с Колумбией на юниорском ЧМ в Минске
Дубль Евгения Шикавки помог "Слуцку" разгромить "Неман" в матче чемпионата Беларуси
Технологии
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
Канадские ученые создали плащ-невидимку
Культура
Резиденцию Вишневой королевы открыли в Глубоком
Королева романса Нани Брегвадзе отмечает юбилей
Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком
В мире
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
В Швеции будут тушить не все лесные пожары
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Калейдоскоп
МЧС Беларуси опубликовало клип-поздравление ко Дню пожарной службы
На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии
Компания Burberry сожгла товары на 36 млн евро
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20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
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Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
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Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
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25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
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Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Все круглые столы
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
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