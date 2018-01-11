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Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
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Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год
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Каждый довод работника о дискриминации нанимателем подлежит тщательной проверке в суде - ВС
20:58
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В Японии пассажирский поезд застрял в пути из-за сильного снегопада
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В мире
Цена барреля нефти Brent превысила $70
20:10
В мире
Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля
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19:46
Общество
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Парк высоких технологий совместно с БГУИР запустил учебный курс "Управление стартап-проектами"
18:45
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Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции
18:37
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Посол Словакии: минувший год стал переломным в сотрудничестве с Беларусью
18:25
Политика
В Гродненской таможне рассказали об условиях ввоза иностранного авто и его передачи другим лицам
18:22
Регионы
Один из мостов через Свислочь в Минске планируется модернизировать
18:21
Регионы
Кастинг нацотбора на "Евровидение-2018": больше песен на белорусском языке
18:17
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Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси
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ТЕСТ. Обморожения, ожоги и тонкий лед - готовы ли вы к зимним опасностям?
Общество
11.01.2018 | 16:00
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Новости рубрики Общество
Врачами общей практики к концу года должны работать 60% специалистов первичной медпомощи
21:21
Каждый довод работника о дискриминации нанимателем подлежит тщательной проверке в суде - ВС
20:58
Температурный режим на большинстве предприятий Беларуси соблюдается - ФПБ
19:46
Парк высоких технологий совместно с БГУИР запустил учебный курс "Управление стартап-проектами"
18:45
Автомобили в ЕАЭС, кроме ввозимых гражданами, с 2018 года должны соответствовать нормам Евро-5
17:59
Белорусский язык добавят в систему звукового оповещения и навигационные таблички Национального аэропорта Минск
17:32
НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН объявили конкурс на соискание премии им. академика Коптюга
17:29
Резолюция II Съезда ученых Республики Беларусь
17:14
В Беларуси усовершенствуют подходы к организации научно-исследовательской и инновационной деятельности
17:12
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Белорусские теннисистки узнали имена соперниц на старте Australian Open 2018
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Сколько жилья будет построено в 2018 году
Всего в Беларуси в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья.
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Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"
Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси
Порядок реализации "Промагролизингом" техники для организаций АПК продлен на бессрочный период
Политика
Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима - Макей
Беларусь и Румыния обсудили проводимую на национальных уровнях работу по достижению ЦУР
Посол Словакии: минувший год стал переломным в сотрудничестве с Беларусью
Экономика
Правительство утвердило порядок разработки техрегламентов Беларуси
Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности
МАРТ опубликовал перечень предлагаемых для импортозамещения товаров
Происшествия
Суд приговорил убийцу Татьяны Курсевич к 18 годам лишения свободы
Женщина погибла под колесами автомобиля в Витебске
Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе
Регионы
Календарь туристических событий 2018 года подготовили в Минске
В Гродненской таможне рассказали об условиях ввоза иностранного авто и его передачи другим лицам
Один из мостов через Свислочь в Минске планируется модернизировать
Эксперты
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Вадим Иосуб
Рекордно низкая инфляция в Беларуси - результат продуманной денежно-кредитной политики Нацбанка
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Редакции СМИ должны становиться медийными и коммуникативными центрами
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Беларуси предстоит вернуть еще немало равных Скорине имен и книжных памятников
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В Беларуси делают все для успешной социализации детей из интернатов и детдомов
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Упрощение визового режима повысит интерес к форуму-выставке "Брест 2018"
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Платных парковочных мест в Минске к 2020 году станет в десять раз больше
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Таможенный кодекс ЕАЭС: новая логика взаимодействия бизнеса и государства
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Без резких колебаний: эксперты о курсах валют в 2018 году
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Таможенный кодекс ЕАЭС: все точки над "i"
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Андрей Рыбаков
"Белнефтехим" о модернизации НПЗ, цене бензина и транзите через российские порты
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Игорь Лещеня
Словакия ценит вклад Беларуси в стабильность на континенте
Интервью
Фил Эспозито
Во время Рождественского турнира буду болеть за хорошую игру и постараюсь узнать Минск
Интервью
Владимир Гусаков
Итоги Года науки: лучшие разработки и планы ученых на будущее
Интервью
Михаил Мясникович
Объем производства продукции резидентами "БелБиограда" к 2030 году может превысить $1 млрд
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Дмитрий Шамко
Откушу себе палец...?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Один – больше ста тысяч?
Колумнисты
Юлия Дыленок
Doing Business: поспешай не торопясь
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Ушел из жизни сам – приведи друга, или Опусы ненавязчивой рекламы
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Правила для выборов: каждому свое
Мнения
Вадим Иосуб
Рекордно низкая инфляция в Беларуси - результат продуманной денежно-кредитной политики Нацбанка
Интервью
Игорь Лещеня
Словакия ценит вклад Беларуси в стабильность на континенте
Комментарии
Платных парковочных мест в Минске к 2020 году станет в десять раз больше
Интервью
Андрей Рыбаков
"Белнефтехим" о модернизации НПЗ, цене бензина и транзите через российские порты
Мнения
Александр Карлюкевич
Редакции СМИ должны становиться медийными и коммуникативными центрами
Спорт
Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус
Определены лучшие легкоатлеты 2017 года в Беларуси
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку, Дарья Домрачева 6-я, Надежда Скардино 7-я на этапе Кубка мира
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Мобильное приложение студентов ГрГУ проанализирует состав продукта и его влияние на организм
Крупнейший в мире полноповоротный радиотелескоп создадут в Китае
Евросоюз готов инвестировать миллиард евро в создание "европейских суперкомпьютеров"
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"Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля
Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля
Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси
В мире
Число жертв наводнений и оползней в Калифорнии возросло до 17 человек
Беглый член якудза попался из-за слишком приметного поста в Facebook
В Японии пассажирский поезд застрял в пути из-за сильного снегопада
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Серена Уильямс и ее 4-месячная дочь украсили обложку Vogue
Рики Мартин оформил свои отношения с бойфрендом
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Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
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Наталия Долгова
29 ноября
Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
22 ноября
Финансовый рынок Беларуси: возможности для частного инвестора
Онлайн-конференция
Татьяна Рыбак
9 ноября
Новации бухгалтерского учета курсовых разниц
Онлайн-конференция
Александр Карлюкевич,
Анатолий Котов
25 октября
Беларусь готовится к Евроиграм-2019
Все брифинги
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября
Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол
Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа
АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
15 января, 11:00
Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы
Пресс-конференция
Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-конференция
Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша
19 декабря
Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция
Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря
Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Пресс-конференция
Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября
VII Международные игры боевых искусств в Минске
Пресс-центр
Пресс-конференция
15 января, 11:00
Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы
Пресс-конференция
Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-конференция
Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша
19 декабря
Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция
Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря
Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция
Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Газета 7 дней
Небо в биткоинах
«И я согласился немного похулиганить»
Шедевр Оливье
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
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