Белорусское телеграфное агентство и "Автоматизированные технологии туризма" представляют топ-5 новых экскурсий по Беларуси.

1. Экскурсия "Гранитный карьер и соляные горы"

Из чего складывается бренд страны и наше представление о ней? Кроме прекрасных пейзажей и великолепной архитектуры Беларусь известна своими промышленными гигантами. В их числе знаменитые на весь мир ОАО "Беларуськалий" и РУПП "Гранит". О них и пойдет речь во время экскурсии из модного тренда "промышленный туризм". "Терриконы", "Соляные отвалы", "Солигорские горы", "Белорусская Исландия" - как только не называют местную достопримечательность Солигорска. Действительно, удивительные пейзажи захватывают дух и радуют глаз. Гранитный карьер в Микашевичах - самый большой в Европе. Здесь есть смотровая площадка, где можно насладиться великолепным индустриальным пейзажем.

Фото bestbelarus.by

2. Экскурсия "Крутят жернова: Заславль-Жодишки"

Интересная и познавательная экскурсия с посещением двух действующих мельниц, бардовским концертом и обедом в белорусском стиле на агроусадьбе. Заславльская паровая мельница привлекает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, а водяная мельница в Жодишках является единственной действующей водяной мельницей на территории Беларуси.

Фото fotobel.by

3. Экскурсия "Архипелаг Сапег" (Слоним-Ружаны-Зельва)

Так часто мы говорим о том, как богата и насыщенна история Беларуси. Но кто же ее писал? Писали ее яркие личности, которые каждый день вносили свой бесценный вклад в развитие нашей земли. Как делали это знаменитые Сапеги. С той любовью и самоотдачей, с какой Лев Сапега создал Статут Великого Княжества Литовского 1588 года, закрепившим суверенитет и независимость белорусских земель на века. Вы побываете в архипелаге Сапег, узнаете историю династии и земель, с которыми тесно связана судьба уникальных белорусских государственных деятелей.

Лев Сапега (1557-1633), картина неизвестного художника, источник: artbelarus.by

4. Экскурсия "Ландшафтный заказник "Ельня"

Республиканский ландшафтный заказник "Ельня" - уникальное природное наследие Беларуси. Одно из болот, расположенных в этом заказнике, насчитывает 9 тысяч лет. Всего здесь более 30 озер. Самые крупные из них - Ельня и Черное. Это самый масштабный в Беларуси и один из крупнейших в Европе озерно-болотных комплексов. В полной мере проникнуться прелестью белорусской природы можно, пройдя по экологической тропе. На пути к ней вас ждет знакомство с удивительным архитектурным наследием белорусского Поозерья.

5. Экскурсия "По местам Хаина Сутина"

Вблизи Минска расположился небольшой поселок – Смиловичи. В разные времена землями этими владели Сапеги, Огинские, Монюшки, Ваньковичи - знаменитые на всю Европу дворянские фамилии. Здесь многие века мирно сосуществуют представители 20 национальностей. В центре поселка на общественных началах работает музей художника с мировым именем - Хаима Сутина. Его творчество восхищает миллионы людей, а его картины считаются одними из самых дорогих в мире и продаются на аукционах Sotheby's. Двери музея "Пространство Хаима Сутина" всегда открыты для всех, кому не безразлично творчество этого гениального выходца из Беларуси.

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