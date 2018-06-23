Торжественный выпуск офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площади Государственного флага сегодня состоялся торжественный выпуск офицеров Института пограничной службы Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Дипломы и нагрудные знаки получили более 90 выпускников, каждому из них присвоено звание лейтенанта. Напутствовал новоиспеченных офицеров председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. "Быть офицером - это не просто почетная обязанность. Офицер несет полную ответственность за охрану государственной границы, за подчиненный ему личный состав, исправность и готовность техники. Обстановка в пограничном пространстве Беларуси постоянно развивается очень динамично, - отметил он. - Для пограничника не было и нет высшей чести, чем беззаветно служить Отечеству, охранять границы нашей Родины. Успешному выполнению этой задачи будут способствовать полученные в институте знания и умения. Руководство Госпогранкомитета, командование, профессорско-преподавательский состав института дали вам все необходимое для дальнейшей службы на границе".

Анатолий Лаппо добавил, что сегодняшний выпуск особенный - в этом году отмечается 75-летие начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также 100-летие пограничной службы. "Сегодня мы получили в свою пограничную семью около сотни молодых офицеров. Через месяц они будут на границе постигать азы службы и будут защитниками Родины. Их ждут пограничные тропы, бессонные ночи и трудности", - сказал глава пограничного ведомства.

Также сегодня были вручены дипломы офицерам, которые окончили в этом году магистратуру института.-0-

Фото Государственного пограничного комитета РБ