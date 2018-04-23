Традиции празднования Дня детей в Турции представили в минском Доме дружбы

23 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Празднование Дня детей в Турции свидетельствует о большом внимании государства к этой тематике, заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама сегодня на вечере в Доме дружбы по случаю турецкого Праздника национального суверенитета и Дня детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказала, что в этот день, 23 апреля, в Турции проводится много мероприятий с участием детей, где они могут продемонстрировать свои способности и таланты.

"У детей свой уникальный язык общения - от сердца к сердцу, самый искренний и добрый, это язык добра и мира", - подчеркнула посол. Она поделилась своими детскими впечатлениями о дружбе с детьми из других стран.

В свою очередь председатель общества дружбы "Беларусь-Турция", редактор журнала "Гаспадыня" Зиновий Пригодич отметил, что во время поездки в Турцию была возможность пообщаться с детьми и подростками. Им с очень юного возраста стремятся прививать уважение к старшим, трудолюбие, что является хорошей основой для развития личности.

На вечере звучали стихи и песни на белорусском и турецком языках, это подтвердило взаимный интерес белорусских и турецких подростков к культуре друг друга. В числе исполнителей были коллектив студии эстрадного вокала "Голос детства", ансамбль "Пралеска".

Каждый год 23 апреля, начиная с 1920-го, Турция широко отмечает День детей. С 1979 года организацией этого праздника занялась Турецкая телерадиокомпания. В настоящее время в его праздновании участвуют дети из более чем 50 стран.

До 2000 года празднование проходило только в Анкаре, теперь мероприятия проводятся во всех крупных городах Турции. Дети из разных стран приезжают в страну и останавливаются не в отелях, а в домах турецких сверстников, что позволяет им узнать турецкую культуру и быт изнутри, познакомиться с традициями и взаимоотношениями людей в семье и обществе.

Этот своего рода фестиваль длится около 10 дней, дети надевают национальные костюмы, исполняют народные песни и танцы на центральных улицах городов. В последующие дни празднование проходит в парках и на площадях.-0-