Третий трудовой семестр откроется 2 мая на площади Государственного флага в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий трудовой семестр откроется на площади Государственного флага в Минске 2 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

В торжественной церемонии примут участие более тысячи бойцов студенческих отрядов из всех регионов Беларуси. Руководители министерств, ветераны движения, почетные гости обратятся к молодым людям с напутственными словами и вручат им трудовые путевки для работы в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных студенческих отрядах (СО). В нынешнем году третий трудовой семестр пройдет под эгидой 55-летия движения белорусских студотрядов.

Важной частью праздника станет республиканская молодежная трудовая акция "Молодость. Традиции. Будущее", участие в которой примут более трехсот бойцов СО. Стартует акция на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Здесь молодежь заложит сад "Цветы Великой Победы" из 55 саженцев яблонь сорта "Слава победителю!". Кроме того, планируется благоустроить пешеходные дорожки по периметру комплекса, очистить зеленые зоны от прошлогодней листвы, побелить надолбы - противотанковые заграждения, провести другие работы. У памятника маршалу СССР Георгию Жукову юноши идевушки вместе с ветеранами студотрядовского движения высадят конусовидные туи.

Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в составе студенческих отрядов и индивидуально в свободное от учебы время, является ведущим направлением деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Запись в студотряды с марта полным ходом идет в штабах трудовых дел учреждений образования и территориальных штабах студенческих отрядов по всей стране. Первые отряды отправятся на места дислокации в конце мая. Белорусские студенты будут трудиться как в Беларуси, так и за ее пределами - в России, Польше. Республиканский штаб студенческих отрядов прорабатывает вопрос о возможной работе в Казахстане и Молдове. Массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов после окончания летней сессии.

С 2003 года возрожденное БРСМ студотрядовское движение объединило более 960 тыс. молодых людей.-0-