Три разработки отмечены премиями Госкомвоенпрома в области науки и техники за 2017 год

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие внедренные в производство разработки авторских коллективов и организаций системы Госкомвоенпрома отмечены премиями ведомства в области науки и техники за 2017 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Рассмотрение работ проходило на конкурсной основе. Компетентная комиссия Госкомвоенпрома определила работы, которые признаны победителями в трех номинациях.

Авторский коллектив ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" признан победителем как лучший проект по разработке прогрессивных технологических процессов, ресурсосберегающих технологий, оборудования и техники за работу "Применение магнитно-импульсной обработки для улучшения технологических, эксплуатационных и функциональных свойств деталей авиатехники из сплавов цветных металлов". Применение магнитно-импульсной обработки значительно улучшает шероховатость поверхности обрабатываемой детали, упрочняет приповерхностный слой деталей из алюминиевых и титановых сплавов, позволяет получать сжимающие напряжения, а также значительно, до нескольких минут, сократить время упрочения поверхностных слоев деталей, что увеличивает их износостойкость, ресурс и коррозионную стойкость.

Суммарный экономический эффект от уменьшения количества забракованных деталей (экономия металла, отсутствие затрат на непроизводительную обработку) на партию из 239 деталей из титановых сплавов, изготовленных предприятием, составит $61,5 тыс.

Премия Госкомвоенпрома в номинации "Лучшая разработка в интересах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике" присуждена авторскому коллективу ОАО "НИИЭВМ" за разработку ряда специализированных высокопроизводительных бортовых вычислителей с возможностью ввода-вывода аналоговой и цифровой информации для создания подвижных систем управления, эксплуатируемых в жестких условиях, в том числе для воинских формирований. Еще одна работа авторского коллектива предприятия стала лауреатом премии в номинации "Лучшая разработка в интересах народного хозяйства". Речь идет о цикле "Разработка, изготовление и ввод в эксплуатацию в Минском метрополитене двух новых поколений входных турникетов периода 2014-2017 годов".

АКП-2014 является составной частью автоматизированной системы контроля оплаты проезда Минского метрополитена и работает как в автономном режиме, так и под управлением АРМ станции. Функционально АКП-2014 обеспечивает вход пассажиров на станцию метрополитена по пластиковым жетонам и бесконтактным смарт-картам двух типов: БСК Минского метрополитена и БСК единого проездного билета коммунального транспорта. Предполагается поставка модели АКП-2014 на все новые станции 3-й линии Минского метрополитена в период до 2030 года.-0-