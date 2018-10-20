Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов

Белорусские архивисты совместно с российскими коллегами готовят серию изданий о восстановлении народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах. Первый сборник посвящен сельскому хозяйству и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Корреспондент БЕЛТА побывала в Национальном архиве Беларуси и поинтересовалась, в чем уникальность этого издания и какие еще документы и материалы планируется представить вниманию широкой общественности в скором времени.

"Сначала мы планировали отобразить восстановление экономики страны в одном томе, но потом посмотрели, что получится сжатая, обрывочная информация. Поэтому решили сделать издание многотомным. Первый сборник документов и материалов "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945" выйдет в ноябре тиражом 200 экземпляров. Книга уже поступила на верстку", - уточнил ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Вячеслав Селеменев.

Он обратил внимание, что восстановление экономики в военный и послевоенный периоды практически не отражено в прежних публикациях документов. "Мы в прошлом году начали в какой-то степени разработку этой темы, опубликовав сборник документов и материалов "Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 1944-1955 гг.", приуроченный к 950-летию города. Что касается сборника "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945", то он действительно уникален, и многие факты будут представлены впервые", - подчеркнул Вячеслав Селеменев.

В научный сборник объемом около 700 страниц войдут более 250 документов. Кроме того, он будет содержать богатый научно-справочный аппарат. "Подготовлены географический и именной указатели, перечень постановлений правительства и Компартии Беларуси по вопросам развития сельского хозяйства в этот период, множество примечаний и комментариев к документам. От фотографий мы решили отказаться, так как большинство из них широко известны и не представляют особого интереса. Одна из глав в сборнике посвящена состоянию сельского хозяйства сразу после освобождения Беларуси. В этот период практически отсутствовала тягловая сила, и первая посевная кампания, проходившая в республике на части освобожденных районов, была действительно непростой. Не то что техники, лошадей не было, и люди сами на себе пахали. Кроме того, в качестве тягловой силы использовались коровы. Это уникальный факт, который показывает, в каком состоянии находилось сельское хозяйство в 1944 году", - привел пример архивист.

Комплексное восстановление сельского хозяйства Беларуси началось только с 1945 года. "Первые подвижки наметились уже после полного освобождения республики. Технику стали предоставлять другие районы СССР, помощь оказала и Красная армия: войска поделились конским поголовьем. Со временем начала поступать тягловая сила и техника из захваченных районов Германии. Как свидетельствуют документы, несмотря на тяжелую ситуацию, планы заготовок выполнялись, и происходило это благодаря самоотверженному труду крестьянства", - отметил Вячеслав Селеменев.

В ближайшей перспективе будет подготовлено продолжение этого сборника, в фокусе - восстановление сельского хозяйства в 1946-1950 годах. "Он должен выйти в следующем году. Белорусской стороной часть документов уже отобрана и начат их набор", - добавил собеседник. Впоследствии планируется осветить восстановление промышленности и других отраслей экономики.

Серия "Восстановление народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах" - это не единственный пример плодотворного сотрудничества белорусских и российских архивистов. "У нас в этом году вышел совместный сборник документов и материалов "Коттбус". Нацистская карательная операция в Беларуси, май-июнь 1943 года". Многие из материалов были опубликованы впервые, в их числе ряд партизанских документов. "Коттбус" - одна из более чем 140 крупных карательных операций, проводившихся на территории Беларуси в годы оккупации, - рассказал Вячеслав Селеменев. - Еще одна операция "Корморан" была проведена в 1944 году. О ней расскажет новый сборник, который выйдет в следующем году. Это довольно страшная карательная операция. Немцы нанесли крупный урон партизанскому движению именно накануне освобождения. Очень большие потери были, тысячи убитых. А перед этим немцы еще одну крупную операцию провели против Полоцко-Лепельской партизанской зоны, а затем взялись за Борисовско-Бегомльскую. И если бы не Белорусская наступательная операция "Багратион", то, конечно, немцы могли разгромить эту партизанскую зону".

Идет работа и над документальным изданием по оперативным сводкам Белорусского штаба партизанского движения. "Это один из видов документов, которые были составлены Белорусским штабом партизанского движения, - пояснил архивист. - В оперативных сводках за январь-июль 1944 года отражено, что происходило на оккупированных территориях. Думаю, это будет довольно интересный сборник, тем более такого издания у нас практически не было. Оно тоже должно выйти к юбилейной дате, ориентировочно в июне 2019 года".

К 100-летию БССР готовится к переизданию сборник "1 января 1919 года. Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии", увидевший свет в 2005 году. Тогда книга вышла тиражом 100 экземпляров и очень быстро разошлась. Переиздать ее планируется к 1 января 2019 года, с небольшими дополнениями и изменениями, в основном технического характера. "Надо сказать, что документы мы искали с 80-х годов прошлого столетия. Представляете, сколько времени мы потратили, чтобы найти информацию, составить биографии руководителей наркоматов первых правительств, - отметил Вячеслав Селеменев. - Даже на сегодняшний день по некоторым из них так и не удалось собрать полную биографию. Более того, их постигла трагическая судьба. Уже в 1919 году был репрессирован член первого правительства Григорий Найденков, в 1920 году расстрелян Фабиан Шантыр - комиссар по национальному вопросу временного правительства БССР, затем сотрудник Минского губернского военкомата и Особой продовольственной комиссии Западного фронта. Большинство же были репрессированы в тридцатые годы".

Подготовка еще одного издания, связанного с историей БССР, ведется совместно с российским фондом "Историческая память". Оно посвящено одному из руководителей БССР Пантелеймону Пономаренко, который с 1938 по 1947 год был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. Во время войны Пономаренко возглавлял Центральный штаб партизанского движения, а уже после освобождения - правительство БССР. В этом сборнике планируется опубликовать его дневники, а также докладные записки, которые он направлял Сталину по самым разным вопросам. Это довольно интересное издание, которое будет издано до конца года", - анонсировал ведущий научный сотрудник.

Научная и практическая ценность сборников, подготовленных в архиве в последние годы, существенно повышается за счет того, что в них публикуются не только документы советской стороны, но и немецкой. На это обратил внимание заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко. "В частности, такие документы широко представлены в сборниках по нацистским карательным операциям. Таким образом, эти операции предстают перед нами глазами двух воюющих сторон. Так появляется объективная картина того, что происходило на самом деле", - отметил он.

По словам Михаила Скоморощенко, подготовка таких изданий - очень долгий и трудоемкий процесс. Вместе с тем это позволяет пролить свет на неизвестные страницы истории Беларуси.

Национальный архив всегда открыт для посетителей. Более того, научные сотрудники готовы оказать содействие в подборке необходимых материалов и дать консультацию по тому или иному вопросу. Регулярно проводятся многочисленные совместные выставки с музеями и библиотеками страны, что дает возможность представить широкой общественности поистине уникальные документы, хранящиеся в фондах Национального архива.

Светлана СУХАРКО,

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