Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 октября 2018, Сб
+7°C
Переменная облачность EUR 2.417
USD 2.112
RUB 3.2096
Главное
Во время посещения Гродненского государственного университета имени Янки Купалы От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
Президент
Лукашенко: вузам надо готовить специалистов с хорошо развитыми навыками предпринимателей
Президент
Кочанова: важно вложить частицу труда для красоты родного края
Общество
Более 38 тыс. человек приняли участие в акции "Чистый лес"
Общество
На встречу основной группы Мюнхенской конференции в Минск приедут главы государств и правительств - Макей
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Кит Харингтон скрывает финал "Игры престолов" от своей жены
18:55 Калейдоскоп
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ
18:20 Спорт
Более 38 тыс. человек приняли участие в акции "Чистый лес"
18:15 Общество
В Лепельском районе грузовик насмерть сбил пешехода
18:06 Происшествия
Вера Лапко и Мэнди Минелла проиграли в финале теннисного турнира в Люксембурге
17:56 Спорт
Автобус "Дизель-шоу" попал в аварию под Киевом, погибла звезда КВН Марина Поплавская
17:53 В мире
Столичное футбольное дерби "Динамо" - "Минск" завершилось боевой ничьей
17:36 Спорт
Посольство Беларуси в России проверяет сведения о гибели белоруса при взрыве в Гатчине
17:11 Общество
Пострадавшая в ДТП с трактором под Чериковом девушка находится в коме
17:08 Происшествия
Волейболистки Сербии впервые выиграли чемпионат мира
17:03 Спорт
В Гатчине завершили разбор завалов после взрыва на заводе
16:59 В мире
Парламент Македонии поддержал переименование страны
16:46 В мире
Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов
16:38 Общество
Хоккеисты минского "Динамо" потерпели восьмое поражение подряд в КХЛ
16:05 Спорт
Более 60 мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии
15:43 В мире
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Минске и Несвиже
15:43 Регионы
Жертвами взрывов в день выборов в Афганистане стали 15 человек
15:26 В мире
Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию границы к 25 октября
15:05 В мире
Некоторые марки автомобильного топлива с 21 октября подорожают в Беларуси на 1 копейку
15:00 Экономика
Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов - Макей
14:23 Политика
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов

Общество 20.10.2018 | 16:38

Белорусские архивисты совместно с российскими коллегами готовят серию изданий о восстановлении народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах. Первый сборник посвящен сельскому хозяйству и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Корреспондент БЕЛТА побывала в Национальном архиве Беларуси и поинтересовалась, в чем уникальность этого издания и какие еще документы и материалы планируется представить вниманию широкой общественности в скором времени.

"Сначала мы планировали отобразить восстановление экономики страны в одном томе, но потом посмотрели, что получится сжатая, обрывочная информация. Поэтому решили сделать издание многотомным. Первый сборник документов и материалов "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945" выйдет в ноябре тиражом 200 экземпляров. Книга уже поступила на верстку", - уточнил ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Вячеслав Селеменев.

Он обратил внимание, что восстановление экономики в военный и послевоенный периоды практически не отражено в прежних публикациях документов. "Мы в прошлом году начали в какой-то степени разработку этой темы, опубликовав сборник документов и материалов "Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 1944-1955 гг.", приуроченный к 950-летию города. Что касается сборника "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945", то он действительно уникален, и многие факты будут представлены впервые", - подчеркнул Вячеслав Селеменев.

В научный сборник объемом около 700 страниц войдут более 250 документов. Кроме того, он будет содержать богатый научно-справочный аппарат. "Подготовлены географический и именной указатели, перечень постановлений правительства и Компартии Беларуси по вопросам развития сельского хозяйства в этот период, множество примечаний и комментариев к документам. От фотографий мы решили отказаться, так как большинство из них широко известны и не представляют особого интереса. Одна из глав в сборнике посвящена состоянию сельского хозяйства сразу после освобождения Беларуси. В этот период практически отсутствовала тягловая сила, и первая посевная кампания, проходившая в республике на части освобожденных районов, была действительно непростой. Не то что техники, лошадей не было, и люди сами на себе пахали. Кроме того, в качестве тягловой силы использовались коровы. Это уникальный факт, который показывает, в каком состоянии находилось сельское хозяйство в 1944 году", - привел пример архивист.

Комплексное восстановление сельского хозяйства Беларуси началось только с 1945 года. "Первые подвижки наметились уже после полного освобождения республики. Технику стали предоставлять другие районы СССР, помощь оказала и Красная армия: войска поделились конским поголовьем. Со временем начала поступать тягловая сила и техника из захваченных районов Германии. Как свидетельствуют документы, несмотря на тяжелую ситуацию, планы заготовок выполнялись, и происходило это благодаря самоотверженному труду крестьянства", - отметил Вячеслав Селеменев.

В ближайшей перспективе будет подготовлено продолжение этого сборника, в фокусе - восстановление сельского хозяйства в 1946-1950 годах. "Он должен выйти в следующем году. Белорусской стороной часть документов уже отобрана и начат их набор", - добавил собеседник. Впоследствии планируется осветить восстановление промышленности и других отраслей экономики.

Серия "Восстановление народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах" - это не единственный пример плодотворного сотрудничества белорусских и российских архивистов. "У нас в этом году вышел совместный сборник документов и материалов "Коттбус". Нацистская карательная операция в Беларуси, май-июнь 1943 года". Многие из материалов были опубликованы впервые, в их числе ряд партизанских документов. "Коттбус" - одна из более чем 140 крупных карательных операций, проводившихся на территории Беларуси в годы оккупации, - рассказал Вячеслав Селеменев. - Еще одна операция "Корморан" была проведена в 1944 году. О ней расскажет новый сборник, который выйдет в следующем году. Это довольно страшная карательная операция. Немцы нанесли крупный урон партизанскому движению именно накануне освобождения. Очень большие потери были, тысячи убитых. А перед этим немцы еще одну крупную операцию провели против Полоцко-Лепельской партизанской зоны, а затем взялись за Борисовско-Бегомльскую. И если бы не Белорусская наступательная операция "Багратион", то, конечно, немцы могли разгромить эту партизанскую зону".

Идет работа и над документальным изданием по оперативным сводкам Белорусского штаба партизанского движения. "Это один из видов документов, которые были составлены Белорусским штабом партизанского движения, - пояснил архивист. - В оперативных сводках за январь-июль 1944 года отражено, что происходило на оккупированных территориях. Думаю, это будет довольно интересный сборник, тем более такого издания у нас практически не было. Оно тоже должно выйти к юбилейной дате, ориентировочно в июне 2019 года".

К 100-летию БССР готовится к переизданию сборник "1 января 1919 года. Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии", увидевший свет в 2005 году. Тогда книга вышла тиражом 100 экземпляров и очень быстро разошлась. Переиздать ее планируется к 1 января 2019 года, с небольшими дополнениями и изменениями, в основном технического характера. "Надо сказать, что документы мы искали с 80-х годов прошлого столетия. Представляете, сколько времени мы потратили, чтобы найти информацию, составить биографии руководителей наркоматов первых правительств, - отметил Вячеслав Селеменев. - Даже на сегодняшний день по некоторым из них так и не удалось собрать полную биографию. Более того, их постигла трагическая судьба. Уже в 1919 году был репрессирован член первого правительства Григорий Найденков, в 1920 году расстрелян Фабиан Шантыр - комиссар по национальному вопросу временного правительства БССР, затем сотрудник Минского губернского военкомата и Особой продовольственной комиссии Западного фронта. Большинство же были репрессированы в тридцатые годы".

Подготовка еще одного издания, связанного с историей БССР, ведется совместно с российским фондом "Историческая память". Оно посвящено одному из руководителей БССР Пантелеймону Пономаренко, который с 1938 по 1947 год был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. Во время войны Пономаренко возглавлял Центральный штаб партизанского движения, а уже после освобождения - правительство БССР. В этом сборнике планируется опубликовать его дневники, а также докладные записки, которые он направлял Сталину по самым разным вопросам. Это довольно интересное издание, которое будет издано до конца года", - анонсировал ведущий научный сотрудник.

Научная и практическая ценность сборников, подготовленных в архиве в последние годы, существенно повышается за счет того, что в них публикуются не только документы советской стороны, но и немецкой. На это обратил внимание заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко. "В частности, такие документы широко представлены в сборниках по нацистским карательным операциям. Таким образом, эти операции предстают перед нами глазами двух воюющих сторон. Так появляется объективная картина того, что происходило на самом деле", - отметил он.

По словам Михаила Скоморощенко, подготовка таких изданий - очень долгий и трудоемкий процесс. Вместе с тем это позволяет пролить свет на неизвестные страницы истории Беларуси.

Национальный архив всегда открыт для посетителей. Более того, научные сотрудники готовы оказать содействие в подборке необходимых материалов и дать консультацию по тому или иному вопросу. Регулярно проводятся многочисленные совместные выставки с музеями и библиотеками страны, что дает возможность представить широкой общественности поистине уникальные документы, хранящиеся в фондах Национального архива.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.417 BYN 2.414 BYN 2.423 BYN
USD
2.112 BYN 2.108 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2096 BYN 3.206 BYN 3.219 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко посетил агротуристический комплекс "Гарадзенскi маентак "Каробчыцы" 
Все видео

Фотоновости

Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы открыто
Все фото

Инфографика

Минск входит в тройку самых чистых городов мира Минск согласно рейтингу американского интернет-ресурса финансовых и аналитических новостей The Street занял по чистоте 3-е место.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии в связи с трагедией в штате Пенджаб
От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов - Макей
На встречу основной группы Мюнхенской конференции в Минск приедут главы государств и правительств - Макей
Беларусь и Венгрия активизируют межмидовские консультации и расширят их тематику
Экономика
Сергей Румас во время посещения предприятия ООО "Дженти-Спедишн" Правительство проработает варианты решения проблем международных грузоперевозчиков
Некоторые марки автомобильного топлива с 21 октября подорожают в Беларуси на 1 копейку
МАРТ предлагает обсудить изменения в порядок организации ярмарок в Беларуси
Происшествия
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома Пострадавшая в ДТП с трактором под Чериковом девушка находится в коме
В Лепельском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Задержан водитель трактора, в который врезался "Рено" в Чериковском районе
Регионы
Максим Рыженков (в центре) Рыженков пообещал решить вопрос с отсутствием педиатра в Мотоле
Афиша выходного дня: "Чистый лес-2018", фестиваль фантастического кино и "лунная ночь" в планетарии
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Минске и Несвиже
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко признана новичком года в WTA
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ
Вера Лапко и Мэнди Минелла проиграли в финале теннисного турнира в Люксембурге
Технологии
Гродненские студенты создают проект с 3D-экскурсиями по памятникам архитектуры
Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания
Шрамы украшают мужчин. Обзор ASUS ROG Strix SCAR II
Культура
Фото из архива Балет "Дюймовочка" впервые покажут в Большом театре Беларуси
Сергей Крылов и Ростислав Кример сыграют вместе на закрытии фестиваля Башмета
Первая персональная выставка живописи молодой художницы Александры Русак открылась в Минске
В мире
Фото AP Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61
Автобус "Дизель-шоу" попал в аварию под Киевом, погибла звезда КВН Марина Поплавская
В Гатчине завершили разбор завалов после взрыва на заводе
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября
Кит Харингтон скрывает финал "Игры престолов" от своей жены
Американка с помощью врачей отрастила откушенную пумой фалангу пальца
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия