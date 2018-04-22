Центр китайского языка и культуры открылся в БГТУ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр китайского языка и культуры открылся в Белорусском государственном технологическом университете (БНТУ), сообщил БЕЛТА руководитель пресс-службы вуза Андрей Доброхотов.
Центр создан на базе института Конфуция по науке и технике БНТУ. Его деятельность направлена на популяризацию китайского языка среди студентов, распространение информации о китайском образовании, культуре, экономике, науке и технике. Здесь будут проводиться мероприятия, способствующие укреплению международного диалога между двумя странами.
По словам ректора БГТУ Игоря Войтова, взаимодействие с КНР занимает особое место в международном сотрудничестве университета. БГТУ заключил договоры с более чем 20 учебными заведениями, научными организациями и компаниями этой страны. В 2017 году вуз вошел в Ассоциацию научно-технологических парков, зон высоких технологий и новых технологий "Шелковый путь". В результате взаимных визитов налажены хорошие контакты с крупными государственными компаниями, прорабатывается вопрос о создании белорусско-китайского университета в провинции Гуандун. Стратегическим направлением сотрудничества с Китаем университет рассматривает подготовку технологов для совместных предприятий, которые будут созданы в Беларуси в ходе реализации проекта "Один пояс - один путь". Важным шагом в этом направлении является преодоление языкового барьера, чему в немалой степени будет способствовать созданный центр.
Деятельность Института Конфуция по науке и технике БНТУ получила высокую международную оценку. Институт признан одним из лучших в мире среди подобных институтов. Работа центра будет организована на таком же уровне, считает первый секретарь по делам образования посольства КНР в Беларуси Ли Вэньхуа. -0-
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