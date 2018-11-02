Центр мозга открылся при Институте физиологии НАН Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр мозга открылся при Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе института Владимир Кульчицкий.
"Приказ о создании центра подписан, мы приступили к работе. Проводим исследования в области нейронных сетей мозга, изучаем, каким образом формируются процессы долговременного и кратковременного запоминания, почему нарушается память при недостатке кислорода, как меняется контроль поведения при воздействии экстремальных стимулов и при заболеваниях. Основная наша задача при создании центра - чтобы результаты этих фундаментальных исследований были внедрены в клиническую практику", - сказал Владимир Кульчицкий.
Некоторые новые данные в области деятельности мозга, полученные белорусскими учеными в последние годы, уже успешно применяются в медицине. "Приведу пример. Существует много нейродеструктивных процессов - болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, травмы мозга, инсульты, ишемические явления. В мозге есть стволовые клетки, которые при развитии подобных заболеваний способны превращаться в нейроны. Но их потенциала не хватает, чтобы помочь человеку при этих патологических процессах. А если брать у человека стволовые клетки его же организма, например, из жировой ткани, и они попадут в область нервной ткани, такие клетки тоже способны формировать нейроноподобные элементы. Мы разработали с нейрохирургами РНПЦ неврологии и нейрохирургии соответствующую методику, реализуется пилотный проект", - отметил заместитель директора.
В составе Центра мозга при Институте физиологии НАН три научных подразделения: лаборатория нейрофизиологии, центр электронной и световой микроскопии и лаборатория научно-технического сопровождения.-0-
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