Церемония гашения специального конверта к 75-летию трагедии состоялась в Хатыни

Заместитель министра связи и информатизации Беларуси Наталья Гордеенко, министр культуры Юрий Бондарь, директор мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зальский и заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко.

22 марта, Логойский район /Светлана Савко - БЕЛТА/. Церемония гашения специального конверта к 75-летию хатынской трагедии состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

На конверте размещено изображение скульптуры "Непокоренный", мемориальных элементов "Кладбище деревень", "Стена памяти", обелисков с колоколами.

Художественный маркированный конверт выпущен РУП "Белпочта" в сотрудничестве с мемориальным комплексом "Хатынь". Его тираж составляет 80 тыс.

Министерство связи и информатизации выпустило в обращение памятный спецштемпель, который использовался для гашения.

Деревня Хатынь 22 марта 1943 года пополнила список тысяч белорусских населенных пунктов, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. 75 лет назад 149 жителей Хатыни, в том 75 детей, были живыми сожжены гитлеровцами. Сейчас на месте деревни находится известный всему миру мемориальный комплекс "Хатынь".

Сегодня здесь проходит митинг-реквием посвященный 75-летию хатынской трагедии. -0-

Фото Максима Гучека