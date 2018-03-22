Церемония гашения специального конверта к 75-летию трагедии состоялась в Хатыни

22 марта, Логойский район /Светлана Савко - БЕЛТА/. Церемония гашения специального конверта к 75-летию хатынской трагедии состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.
На конверте размещено изображение скульптуры "Непокоренный", мемориальных элементов "Кладбище деревень", "Стена памяти", обелисков с колоколами.
Художественный маркированный конверт выпущен РУП "Белпочта" в сотрудничестве с мемориальным комплексом "Хатынь". Его тираж составляет 80 тыс.
Министерство связи и информатизации выпустило в обращение памятный спецштемпель, который использовался для гашения.
Деревня Хатынь 22 марта 1943 года пополнила список тысяч белорусских населенных пунктов, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. 75 лет назад 149 жителей Хатыни, в том 75 детей, были живыми сожжены гитлеровцами. Сейчас на месте деревни находится известный всему миру мемориальный комплекс "Хатынь".
Сегодня здесь проходит митинг-реквием посвященный 75-летию хатынской трагедии. -0-
Фото Максима Гучека
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