Цифровая трансформация изменит содержание, формы и методы образования - ректор БГУ

26 сентября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Цифровая трансформация изменит содержание, формы и методы образования. Такое мнение высказал ректор Белорусского государственного университета доктор педагогических наук профессор Андрей Король во время Международного дня инноваций в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отвечая на вызовы эпохи формирования и развития экономики знаний, Белорусский государственный университет начал реализацию широкомасштабной программы цифровой трансформации "Цифровой университет", затрагивающей все стороны деятельности вуза, - рассказал Андрей Король. - Эта программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных как на модернизацию содержания, форм и методов обучения, так и на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры БГУ".

При этом ректор отметил, что цифровой университет не следует упрощенно понимать как вуз, в котором все учебные материалы представлены в цифровых форматах, в образовательном процессе повсеместно используются информационные технологии, а содержание и формы образовательного процесса остаются неизменными со времен основания первых средневековых университетов.

"Цифровая трансформация университета отличается от информатизации тем, что она прежде всего должна изменять содержание, формы и методы образования. Именно это мы ставим во главу угла, формулируя цель создания цифрового университета: выполнить заказ личности и социума на получение качественного образования, востребованного в условиях развития экономики знаний и цифровых технологий, - пояснил он. - Для этого необходимо придерживаться следующих принципов трансформации образовательного процесса: человекосообразности - выявления, раскрытия и реализации индивидуального потенциала студента; социокультурной сообразности - удовлетворения заказа социума на подготовку специалиста, востребованного на рынке труда в условиях быстроизменяющегося мира. А также важным является аспект продуктивности - развитие творческих возможностей человека, создающего в процессе обучения собственные образовательные продукты и обсуждающего их с другими учащимися".

Современный ученик, студент не может и не хочет быть "чистым листом", наполняемым знаниями. "В процессе получения образования его необходимо вырастить, опираясь на индивидуальные особенности и дав ему возможность творить и сравнивать свои образовательные проекты с результатами, полученными другими людьми. Такой подход позволяет подготовить выпускника творческого, умеющего задавать вопросы, ставить цели, отстаивать свою позицию и не только организовывать свою профессиональную деятельность сегодня, но и способного к самоизменению завтра, - подчеркнул Андрей Король. -

Современные цифровые технологии - средство, вторичное по отношению к смыслам и целям образования. Эти технологии эффективны, когда применяются для наполнения образования новым содержанием, использования новых форм и методов обучения, развивающих творческий потенциал и креативные способности учащегося".

По мнению профессора, в контексте цифровой трансформации информационные технологии получают новое звучание. Например, новый импульс сегодня получает дистанционное обучение, открывающее широкие возможности для реализации таких форм образовательного процесса, как смешанное, эвристическое, "перевернутое", социальное обучение.

Во время состоявшегося Международного дня инноваций, основным организатором которого стал Huawei совместно с узбекской стороной, своим видением перспектив цифровой трансформации поделились руководители этой китайской компании, а также госорганов, ведущих вузов разных стран, эксперты. Во время мероприятия прошли двусторонние встречи. В частности, ректор БГУ встретился с руководством Huawei, также обсудил перспективы взаимодействия со своими ташкентскими коллегами.

В Международном дне инноваций приняли участие более 200 человек из 13 стран, в числе которых были и представители ООО "Бел Хуавэй Технолоджис".-0-