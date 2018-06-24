ЦТ по химии планируют пройти более 14 тыс. абитуриентов

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по химии сегодня планируют пройти более 14 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Для прохождения централизованного тестирования по химии зарегистрировалось 14 033 абитуриента. Для них уже все подготовлено: экзаменационные материалы, аудитории", - отметил Юрий Миксюк.

До экзаменационных аудиторий обычно не доходят 4-5% зарегистрировавшихся. Тот, кто не попадет на тестирование по уважительной причине, а она обязательно должна быть подтверждена официальным документом (справкой от врача, например), сможет написать ЦТ в резервный день. Для этого нужно будет пройти регистрацию с 30 июня по 3 июля.

Всем остальным необходимо явиться на экзамен за 30 минут до начала. При себе нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем.-0-