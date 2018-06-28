ЦТ по математике на 100 баллов сдали 155 человек

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике на 100 баллов сдали 155 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Централизованное тестирование по математике на 100 баллов написали 155 человек. В прошлом году таких было 69 человек. Рост более чем в два раза количества сдавших экзамен на высший балл впечатляет. Это говорит о том, что тесты полностью соответствуют школьной программе по предмету. Тот, кто готовился к испытанию, написал его хорошо", - сказал Юрий Миксюк.

Средний балл ЦТ по предмету составил 32,32, в прошлом году он был 27,21. "Средний балл ЦТ не является абсолютной оценкой знаний абитуриентов. Баллы тестирования относительные, ранговые, это баллы сравнения. Они отражают уровень знаний экзаменуемых в сравнении друг с другом. Их нельзя переводить в десятибалльную шкалу. Такова действующая методика обработки результатов ЦТ. Она очень эффективно ранжирует абитуриентов по знаниям, сравнивая их между собой", - напомнил директор РИКЗ.

Ноль баллов по математике набрали 52 человека.

Математика являлась одним из самых популярных предметов централизованного тестирования - более 45,2 тыс. абитуриентов зарегистрировались на нее.

Следующим предметом централизованного тестирования станет география. Экзамен пройдет 30 июня и станет предпоследним. Завершит ЦТ 2 июля всемирная история (новейшее время). -0-