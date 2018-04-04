Туристическая инфраструктура Беларуси будет полностью готова к приему гостей II Европейских игр - Минспорт

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая инфраструктура Беларуси будет полностью готова к приему гостей II Европейских игр, которые пройдут в стране в 2019 году. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на международной весенней ярмарке туристических услуг "Отдых-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии такого большого спортивного мероприятия мы должны посмотреть готовность в том числе нашей туристической отрасли бизнеса, что можем предложить людям, которые приедут к нам в следующем году", - отметил Сергей Ковальчук.

Министр обратил внимание, что гости II Европейских игр будут посещать не только спортивные соревнования, но и захотят познакомиться с туристическими возможностями Беларуси. По его словам, до старта игр еще есть время, чтобы подготовиться к приему иностранных туристов. "Мы должны сделать так, чтобы на достойном уровне могли показать в каждом уголке страны нашу культуру, красоту белорусской природы", - добавил он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках. На Игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица.-0-