Туроператоры Беларуси готовят новые экскурсионные маршруты для гостей II Европейских игр

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые экскурсионные маршруты готовят туроператоры Беларуси для гостей II Европейских игр в 2019 году. Об этом заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в эфире передачи "Наши новости" на телеканалеОНТ, сообщает БЕЛТА.

До начала масштабного спортивного события как раз достаточно времени, чтобы заявить о туристических возможностях и предоставить международным дистрибьюторам полный список привлекательных объектов и услуг - от катания на байдарках и тракторах до посещения музея миниатюр или спа-комплекса. На время Евроигр разрабатываются программы с учетом национальных особенностей на разный вкус и кошелек. "На эти даты будут предложены туры, интересные, например, любителям истории Первой мировой войны, в районе Сморгони. Они включают достаточно памятников, интерактива и анимации. Самое важное, что должен понимать гость нашей страны в этот период: от его отеля по четкому графику существует набор гарантированных сборных экскурсий от одного человека по невысокой стоимости", - пояснил Филипп Гулый.

Уже в 2018 году белорусские туроператоры переориентируют свои предложения: кроме интересов туристов из стран СНГ и ЕС учтут пожелания гостей из государств Персидского залива, Индии, Ирана. В Нью-Дели, Мумбаи и Тегеране уже работают инфоцентры, которые через интернет распространяют сведения о Беларуси, а скоро будут открыты и полноценные офисы.

Особое внимание сейчас также уделяется подготовке персонала, транспортной инфраструктуры. Задача - оптимизировать маршруты так, чтобы гости и участники могли без проблем добраться на любой стадион не более чем за полчаса.-0-