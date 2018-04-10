10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысяча белорусских студентов пройдут IT-подготовку на базе Huawei, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве между ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", Министерством образования и Министерством связи и информатизации Беларуси подписано сегодня в офисе Huawei в Минске. "В этом году Huawei предоставила возможность 1 тыс. белорусских студентов пройти IT-подготовку на базе компании. Сегодня десять студентов уже получили направления на обучение в Китае", - сказал Анатолий Калинин.

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пан Юн отметил, что компания уделяет особое внимание обучению талантливой белорусской молодежи. "В рамках реализации корпоративной социальной ответственности наша компания видит своей целью внесение вклада в цифровую трансформацию и подготовку специалистов в Беларуси", - подчеркнул он.

В течение года белорусские студенты ознакомятся с передовым опытом развития телекоммуникационных технологий на базе ООО "Бел Хуавэй Технолоджис". Молодые специалисты смогут повысить свою квалификацию в области ИКТ и информационной безопасности, узнать о новейших тенденциях развития соответствующих технологий, как работают крупнейшие IT-лаборатории.-0-