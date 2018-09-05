Тысяча регистраторов 5-30 ноября уточнит адреса для переписи населения

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для подготовки к проведению переписи населения 2019 года регистраторы проверят адресное хозяйство страны с 5 по 30 ноября 2018 года, сообщила сегодня начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Татьяна Бабук на втором заседании временной республиканской комиссии по содействию переписи населения 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Задача регистраторов - за 19 рабочих дней уточнить перечень и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди.

К работе по составлению списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах будет привлечен 1001 человек, в том числе в Брестской области - 164, Витебской - 158, Гомельской - 187, Гродненской - 116, Минской - 181, Могилевской - 151, в Минске - 44.

В качестве регистраторов предполагается привлечь работников органов, которые отвечают за эксплуатацию жилфонда или занимаются его обслуживанием. Это должны быть совершеннолетние граждане, владеющие навыками работы с планшетом и в хорошей физической форме, потому что ходить им придется немало. Формированием списков регистраторов сейчас занимаются районные администрации на местах. Все, кто будет утвержден, пройдут инструктаж, будут застрахованы, получат удостоверения и планшеты на период работы.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева подчеркнула, что эта работа проводится по поручению главы государства. "Полученные данные переписи потом станут основой для работы всех сфер и отраслей. Эта масштабная работа будет проведена на высоком уровне по международным стандартам", - сказала глава Белстата.-0-