У Беларуси и Китая много перспективных направлений научного сотрудничества - Чуньли

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Китая много перспективных направлений научного сотрудничества, заявил президент Китайской академии наук Бай Чуньли в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Делегация Китайской академии наук посетила Беларусь 22-26 мая. Это был первый визит главы крупнейшей научной организации Китая в НАН Беларуси.

"Во время визита мы посетили несколько белорусских научно-исследовательских центров. Побывали в Институтах химии новых материалов, энергетических и ядерных исследований, тепло- и массообмена, в Институте физики имени Б.И. Степанова. Познакомиться с работой ваших ученых в области естественных наук нам было особенно интересно. В целом я сделал такой вывод: у наших академий еще очень много областей для сотрудничества. Это исследования в области химии, создания новых материалов и даже космические исследования", - сказал Бай Чуньли.

По его мнению, серьезный научный потенциал имеет индустриальный парк "Великий Камень". "Там, где есть инновационное производство, всегда есть новейшие технологии. А их нужно разрабатывать. Этим занимаемся мы, ученые. Вполне логично, что в индустриальном парке вскоре появится свой научно-исследовательский центр. Там свои идеи смогут реализовывать и молодые ученые Беларуси и Китая", - отметил президент Китайской академии наук.

Беларуси принадлежит важнейшая роль в реализации инициативы "Один пояс и один путь", уверен Бай Чуньли. "Если говорить про вклад ученых, мы готовы создать здесь полноценный китайско-белорусский научный узел, который поспособствовал бы развитию Экономического пояса Шелкового пути", - добавил он.

Китайская академия наук - высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Сегодня в академии занимается исследовательской деятельностью почти 70 тыс. человек, в их числе около 56 тыс. профессиональных исследователей и ученых. Китайская академия наук включает 104 научно-исследовательских института, 12 отраслевых академий и три университета.-0-