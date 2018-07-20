У белорусов впервые появился собственный кинорейтинг

Теперь у белорусов есть кинорейтинг, альтернативный "КиноПоиску". Белорусские эксперты кино совместно с цифровым телевидением VOKA составили топ-50 лучших фильмов, которые должен посмотреть каждый белорус.

В составлении рейтинга приняли участие белорусские эксперты кино: директор по репертуару сети кинотеатров Silver Screen Анастасия Гурина, руководитель проекта "Белорусские уикенды" Андрей Ким, кинокритик Тарас Тарналицкий, редактор afisha.tut.by Анна Ефременко, обозреватель bycard.by Антон Коляго, киновед и редактор газеты "Антенна" Анастасия Телешева, кинообозреватель "Комсомольской правды" Александр Дудик.

За основу был взят пакет MEGOGO на VOKA, в котором представлено больше 6 000 фильмов различных жанров. Из них кинокритики выбрали топ-50, которые, по их мнению, являются must see для каждого белоруса.

В топ вошли такие культовые ленты, как "Побег из Шоушенка", "Залечь на дно в Брюгге", "Ла-Ла-Ленд", "Омерзительная восьмерка", "Тони Эрдманн", "Королевство полной луны" и другие.

Ознакомиться с полным рейтингом можно на странице VOKA в соцсети "Вконтакте". Здесь же будет проходить голосование за фильмы, которые будут озвучены на белорусском языке и размещены в разделе "cinevoka - кино по-белорусски". Таким образом, каждый пользователь может повлиять на то, какие именно фильмы из представленного рейтинга увидят мир в профессиональной белорусской озвучке. Уже сегодня в разделе "cinevoka - кино по-белорусски" можно найти такие культовые ленты на белорусском языке, как "Маленький Принц", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона", "Жизнь прекрасна", "12 разгневанных мужчин" и другие.

ТОП-50

1. Залечь на дно в Брюгге

2. Побег из Шоушенка

3. Ла-Ла Ленд

4. Омерзительная восьмерка

5. Тони Эрдманн

6. Королевство полной луны

7. Сын Саула

8. Джон Уик 2

9. Выживут только любовники

10. Кожа, в которой я живу

11. Счастливое число Слевина

12. Шоссе в никуда

13. Петля времени

14. Шпион, выйди вон!

15. Помни

16. Любовь

17. Меланхолия

18. Внутри Льюина Дэвиса

19. Капитан Фантастик

20. Костяной томагавк

21. Драйв

22. Ветреная река

23. Нимфоманка: Часть 1

24. Тельма

25. Идеальные незнакомцы

26. Голова-ластик

27. Великая красота

28. Розетта

29. Женщины на грани нервного срыва

30. Молодость

31. Бункер

32. Разомкнутые объятия

33. Мой король

34. Твин Пикс: Сквозь огонь

35. Разрисованная вуаль

36. Побочный эффект

37. Жизнь Адель

38. И все же Лоранс

39. Пианистка

40. Форс-мажор

41. Семь психопатов

42. Я видел Дьявола

43. Танец реальности

44. Молчание

45. Грязь

46. Далласский клуб покупателей

47. Судья Дредд

48. РЭД

49. Убить дракона

50. Воин