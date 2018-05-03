Участие Беларуси в инициативе "Один пояс и один путь" вызывает большой интерес у аудитории - китайский журналист

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Беларуси в инициативе "Один пояс и один путь" вызывает большой интерес у аудитории. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал шеф-корреспондент информационного агентства "Синьхуа" Вэй Чжунцзе.
Белорусско-китайские отношения достигли уровня доверительного всестороннего стратегического партнерства, в том числе в части реализации инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс и один путь". Эта тема, считает китайский журналист, представляет большой интерес для Беларуси, которая является одним из самых активных участников концепции.
Вэй Чжунцзе убежден, что и в Беларуси, и в Китае люди заинтересованы больше узнать о самой инициативе и совместной реализации этого проекта, и именно в этом направлении необходимо углублять информационное партнерство белорусским и китайским СМИ.-0-
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