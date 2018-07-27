Участие студентов БГУФК в проведении II Европейских игр имеет огромное практическое значение - Катулин

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в проведении II Европейских игр студентов Белорусского государственным университета физической культуры (БГУФК) имеет огромное практическое значение, сказал журналистам директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Дирекция II Европейских игр подписала с профильным университетом соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на сохранение и приумножение образовательного и гуманитарного наследия предстоящих игр, продвижение и распространение информации о них в спортивных организациях Беларуси и мира.

Как подчеркнул Георгий Катулин, важность соглашения в том, что у студентов появится возможность получить неоценимый опыт и навыки, которые потом пригодятся им в карьере. "В лице университета мы приобрели товарища по команде, поскольку у нас единая цель - организация спортивного движения, развитие олимпизма в Беларуси. БГУФК является кузницей спортивных кадров, мы - местом приложения тех знаний, которые студенты получают в учебной аудитории. Трудно переоценить практическую значимость участия молодых людей в организации и проведении Европейских игр", - отметил он.

По словам директора фонда, такое тесное сотрудничество также позволит на практике проанализировать процесс подготовки будущих специалистов. "Нужно, чтобы студенты четко понимали, чем будут заниматься по окончании университета. Молодые люди, которые примут участие в таком масштабном спортивном форуме, в итоге получат совершенно другое представление о будущей профессии", - добавил Георгий Катулин.

"Студенты университета будут заниматься подготовкой спортивных сооружений и снарядов по своим профильным видам будущей деятельности, работать волонтерами. Они смогут дать свою оценку выступлениям спортсменов и команд. Этот опыт необходим нашим студентам. Уже сейчас желание поработать на таком масштабном форуме изъявили более 250 человек. Их количество постоянно растет", - подчеркнул ректор БГУФК Сергей Репкин. Он добавил, что университет готов предоставить свою спортивную и учебную базу.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-