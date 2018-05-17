Участие в WorldSkills повышает качество подготовки специалистов в Беларуси - Голубовский

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат WorldSkills стал эффективной площадкой для взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики, подготовка к нему поднимает планку качества профессионально-технического образования в Беларуси. Такое мнение высказал журналистам в пресс-центре БЕЛТА ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

"WorldSkills - не просто чемпионат, а серьезная платформа для взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики. Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, важен с точки зрения обновления содержания образовательной среды. Подготовка к нему, когда она носит системный характер, выводит профессионально-техническое образование на новый уровень. Это и отсроченный экономический эффект для предприятий, которые получают более подготовленных специалистов, и повышение инвестиционной привлекательности страны", - считает Валерий Голубовский.

Проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета продовольствия, главный эксперт III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 по компетенции "Кулинарное искусство" Ольга Мацикова отметила, что, принимая участие в подобных международных соревнованиях, белорусские специалисты могут изучать самые современные технологии, обмениваться опытом. "Конкурсанты прошлых лет нашли себя в профессии, например, одна из участниц в компетенции "Кулинарное искусство" прошла стажировку в Испании у знаменитого шеф-повара", - рассказала Ольга Мацикова.

Главный эксперт по компетенции "Малярные и декоративные работы" Александр Родюков, представляющий частный бизнес, подчеркнул важность сотрудничества предприятий реального сектора экономики и учебных заведений при подготовке кадров. "WorldSkills - хорошая возможность для молодых людей повысить свою квалификацию", - сказал Александр Родюков.

WorldSkills - международное некоммерческое движение. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире через организацию и проведение конкурсов профмастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, а также известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

Финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 пройдет в Минске 22-23 мая. Его победители представят страну на мировом чемпионате в Казани. Беларусь присоединилась к движению в 2014 году.-0-

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Свыше 300 участников соберет конкурс профмастерства WorldSkills Belarus Свое мастерство покажут учащиеся, студенты, молодые рабочие в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана. В 2019 году победители представят страну на мировом чемпионате WorldSkills в Казани.