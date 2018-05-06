Участники конкурса БРСМ "Мой фильм о войне" 7 мая презентуют в Минске свои работы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пятого сезона патриотического конкурса Минской городской организации "БРСМ" "Мой фильм о войне" 7 мая презентуют свои работы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич.

Ролики были созданы во время пятого сезона патриотического конкурса столичного "БРСМ" "Мой фильм о войне". Организаторы предложили молодежи подготовить работы на тему "Мы помним!". На их презентацию приглашены герои работ - ветераны и участники Великой Отечественной войны, творческая молодежь (члены любительских съемочных групп и групп монтажа), руководители ветеранских организаций Минска, руководство города. Посетить мероприятие могут все желающие.

После просмотра на большом экране лучших работ состоится торжественная церемония вручения ветеранам дисков с короткометражными роликами, а также награждение участников съемочных групп. Отснятый материал передадут в архив музея.

Проект "Мой фильм о войне" реализуется с 2014 года. Первые два сезона молодежь Минска снимала интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. В мае 2016 года парни и девушки совместно с ветеранами презентовали "Песни мирных лет" в формате музыкальных клипов. В 2017-м союзная молодежь открыла четвертый сезон проекта экранизацией стихотворений "Живые стихи о войне".

Конкурс "Мой фильм о войне" стал важной составляющей республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы".-0-