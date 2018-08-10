Учебники шрифтом Брайля выйдут тиражом более 1 тыс. экземпляров

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тираж учебников шрифтом Брайля составит в нынешнем году 1 тыс. 44 экземпляра. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА директор издательства "Народная асвета" Виктория Калистратова.

По ее словам, всего будет выпущено 36 томов шести наименований учебников. Они полностью повторяют соответствующие издания для общеобразовательной школы. Нынешний тираж отличает крепкие переплеты, оформленные в определенном цвете в зависимости от предмета. Это позволит слабовидящим детям легче ориентироваться в выборе нужного учебника.

Кроме того, издательство готовит к выпуску книги шрифтом Брайля серии "Школьная библиотека". Увидят свет девять наименований с произведениями Ивана Науменко, Василя Быкова, Пимена Панченко, Раисы Боровиковой, Винцента Дунина-Марцинкевича, Андрея Платонова, Николая Гумлиева, Анны Ахматовой, Афанасия Фета.-0-