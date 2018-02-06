Учебные программы нужно пересмотреть на дублирование материала школы и вуза - Андрей Король

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебные программы нужно пересмотреть с точки зрения дублирования материала средней школы и вуза. Такое мнение высказал ректор БГУ Андрей Король в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"Во всем нужен дифференцированный подход. Есть высокотехнологичные специальности, где сроки обучения должны быть продолжительными. Другое дело, что учебные программы необходимо пересмотреть с точки зрения дублирования материала средней школы и вуза, в том числе по непрофильным специальностям. Это нужно подчищать. Но важно делать это аккуратно, чтобы, как говорится, с водой не выплеснули ребенка", - сказал Андрей Король.

Срок обучения зависит от многих вещей, отметил ректор БГУ. Если информации по предмету становится больше, сроки обучения не следует растягивать до бесконечности. Так можно учиться всю жизнь.

Что касается лекционных форм обучения, по мнению Андрея Короля, они должны претерпеть изменения. "Занятие - не трансляция, это скучно, оно должно быть консультационным. В режиме диалога. Изменение целей, стандартов обучения влечет за собой изменение форм и методов обучения", - заявил ректор. Пока, по его словам, "мы учим студента давать в ответе информацию, которую ему предоставили заранее. Чем выше степень соответствия, тем выше оценка". Есть другой подход: чем нестандартнее ответ, чем интереснее аргументация, тем выше балл. Это не означает, что студент не понимает вопроса, просто он смотрит на него под другим углом.

Андрей Король является автором курса повышения квалификации преподавателей "Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково". На днях соответствующие вопросы обсуждались в режиме онлайн-конференции в Белгосуниверситете.-0-