12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с силами территориальной обороны пройдет 12-15 июня в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Учение по теме "Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города" пройдет под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрея Пасеко. Главные цели - обучение должностных лиц Березовского райисполкома эффективному управлению силами при подготовке и обороне населенного пункта, совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей.

Личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта. В учении будут задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел.-0-