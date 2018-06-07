Ученые БГУ разработали инновационный раствор для хранения скоропортящихся продуктов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали инновационный раствор для долговременного хранения скоропортящихся продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Над проектом работает коллектив научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем биологии кафедры зоологии биофака под руководством кандидата биологических наук Владимира Курченко.

При нанесении на продукты раствора хитозана, натурального нетоксичного биополимера, формируется своего рода биоупаковка. "Хитозан обладает бактерицидными свойствами, а при испарении растворителя образует пленки на различных поверхностях. Важным преимуществом инновации является способ покрытия. Обработать продукты можно как в производстве, так и в полевых условиях с использованием ручных или автоматических распылителей. Также пленка может быть нанесена с использованием сельскохозяйственной техники", - пояснили в БГУ.

"Экологически чистая упаковка позволит увеличить сроки хранения фруктов и овощей, разрубов свиных и говяжьих туш, полуфабрикатов из птицы и рыбы. Хитозан абсолютно инертен в организме человека, в природе легко разлагается почвенными бактериями. Кроме того, покрытие гипоаллергенно, не требует предварительного удаления с поверхности продуктов, а при необходимости легко смывается небольшим объемом воды. Поэтому предложенная технология является экологически чистой и может получить широкое применение в мире", - отметили в пресс-службе.

У инновационного предложения БГУ нет зарубежных аналогов. Как правило, в пищевой промышленности для хранения фруктов и овощей применяются составы с воском, смесями сывороточного альбумина, пчелиным воском, аскорбиновой кислотой, крахмалом с глицерином, сорбитолом и прочие. Содержащиеся в них органические соединения и консерванты трудно усваиваются, вызывают различные аллергические реакции. Разработка ученых БГУ исключает применение таких веществ и антибиотиков. Университет уже выпустил опытную партию растворов для создания покрытия и подал заявку на патент.-0-