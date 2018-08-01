Ученые и эксперты проанализируют законодательство Беларуси о госслужбе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые и эксперты проанализируют законодательство Беларуси о государственной службе, сообщила сегодня журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, создается рабочая группа, в которую войдут ученые, эксперты. Они проанализируют всю действующую нормативную базу с учетом современных требований к госслужбе. Как будут формализованы результаты этой работы - покажет время. В план подготовки законопроектов на 2018 год включены поправки в закон о государственной службе. Возможно, появится новый документ - кодекс или устав государственного служащего. Глава Администрации Президента отметила, что этот документ не обязательно должен быть объемным: "Пять-шесть пунктов, которые бы стали настольной книгой для госслужащего".

Президент поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы заработали с 1 января 2019 года. В ноябре рабочая группа планирует представить результаты главе государства.

Сегодня в Минске Наталья Кочанова встретилась с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области. Глава Администрации Президента отметила, что такие встречи проводятся в том числе для того, чтобы изучить ситуацию в регионах и наметить конкретные действия для повышения статуса государственного служащего. Глава Администрации с сожалением констатировала, что факты, когда на госслужбу попадают случайные люди, до сих пор имеют место, есть вопросы и с коррупционными проявлениями. "Важно не ошибиться в подборе кадров. Велика цена ошибки, потому что это негативно сказывается на имидже всей государственной власти", - сказала она. Госслужба - для особенных людей, которые способны найти подход к каждому человеку, уделить равное внимание всем, резюмировала Наталья Кочанова.-0-