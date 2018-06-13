Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию - Щеткина

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июня 2018, Ср
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3622
USD 2.0029
RUB 3.1939
Главное
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Президент
Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков
Экономика
Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры
Экономика
Разыграно более 30 000 призов 72-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл три "Джили Атлас" и 52-ю квартиру в Минске от "Евроопт"?
Общество
В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС
16:56 Политика
Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией
16:55 Экономика
Минтруда онлайн ответит на вопросы о государственной адресной соцпомощи
16:49 Общество
Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша
16:41 Происшествия
На обновленном стадионе "Динамо" планируем проводить крупные турниры - Девятовский
16:39 Спорт
Премии СНГ за достижения в области качества будут вручены в Минске 18 июня
16:39 Общество
Около 58 тыс. га посевов сельхозкультур погибло в Гомельской области из-за жары
16:34 Регионы
Людей с морщинами вокруг глаз назвали добрыми и искренними
16:30 Калейдоскоп
В Казахстане учрежден Национальный день домбры
16:28 В мире
В Беларуси более тысячи студентов-платников захотели получить распределение
16:28 Общество
Взаимодействие Беларуси и России в АПК и машиностроении будет обсуждаться на заседании ВГС в Минске
16:26 Экономика
Профессия учителя становится все более востребованной у абитуриентов - ректор БГПУ
16:25 Общество
Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 июня прямые телефонные линии
16:24 Общество
Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию - Щеткина
16:12 Общество
Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет "Джазовые вечера" в Минске
16:08 Культура
Беларусь и Нидерланды обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
16:07 Экономика
Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне во время II Европейских игр в Минске
16:05 Технологии
Ученые заявили о падении уровня IQ у людей за последние 10 лет
16:05 Калейдоскоп
Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в этом году
16:03 Регионы
Беларусь и Россия продолжают работать над отменой роуминга, готовых решений пока нет - Рапота
16:00 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию - Щеткина

Общество 13.06.2018 | 16:12
Марианна Щеткина
Марианна Щеткина

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию. Об этом заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, на встрече со студентами Белорусского государственного педагогического университета им М. Танка.

Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений, пояснила Марианна Щеткина. Она подчеркнула, что все 17 целей тесно связаны между собой и важны. Но все же особо выделила цель №17 (партнерство в интересах устойчивого развития) и №4 (качественное образование). "Ничего нельзя достигнуть без соответствующего уровня образования, - сказала она. - Замечательная фраза "мыслить глобально, а действовать локально" подразумевает: прежде всего нужно понимать, что и для чего делаешь, и осознавать последствия каждого поступка. То есть сейчас нужно перестраивать сознание каждого человека и общества в целом на достижение устойчивости: как правильно потреблять энергоресурсы, как обращаться с природой, как важно беречь богатство Беларуси - чистую воду. В этом плане от учителя зависит очень многое. Это авторитет для ребенка. Какие мысли и идеи, ценности и традиции он заложит в образовательный процесс - такое общество мы и получим".

Сегодня у студентов БГПУ была возможность пообщаться с Марианной Щеткиной, узнать подробнее о достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в Беларуси и том, как молодежь и будущие педагоги в частности могут участвовать в этом процессе. Видя заинтересованность, Марианна Щеткина призвала студентов собрать волонтеров и войти в состав партнерской группы, которая уже занимается проработкой предложений в Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года. "Креативность, творческий потенциал, активность молодежи, их видение будущего страны - вот то, что нам нужно. Мы ждем предложений: что, возможно, нужно изменить в законодательстве, поменять в подходах молодежной политики. При разработке любой стратегии важно слышать разные мнения, в том числе альтернативные, чтобы никого не оставить в стороне", - отметила национальный координатор по достижению ЦУР.

"Наш университет делает многое, чтобы подготовить будущих педагогов к реализации Целей устойчивого развития, - отметил ректор БГПУ Александр Жук. - Достижение всех 17 ЦУР связано с образованием, потому что мы готовим людей к пониманию этих целей и осознанию своей причастности. Для наших выпускников это дело их профессионального будущего".

Ректор БГПУ Александр Жук и Марианна Щеткина
Ректор БГПУ Александр Жук и Марианна Щеткина

БГПУ является одним из учредителей ассоциации "Образование для устойчивого развития", на базе вуза в 2017 году создан Координационный центр для научно-методического и информационно-организационного сопровождения и координации деятельности по вопросам образования в сфере устойчивого развития. Проведена тематическая декада, организованы мастер-классы с участием специалистов из Германии. Также ведется работа по созданию первой "Белорусской Научной лавки" - перспективного механизма трансфера знаний между гражданским и научным сообществом с целью повышения устойчивости регионов.

В 2017 году создан Green Office BSPU - молодежное объединение, продвигающее концепцию "Устойчивый университет". На базе факультетов естествознания и дошкольного образования созданы и работают две студенческие научно-исследовательские лаборатории.

"Наша лаборатория работает уже почти четыре года - занимаемся теоретической и практической подготовкой педагогов, которые на добровольческой основе популяризируют Цели устойчивого развития. После окончания вуза они не только обучают детей, но и продвигают эти идеи в местных сообществах в регионах. Например, они могут обучать раздельному сбору мусора, экономии энергоресурсов, вместе с детьми готовить научно-исследовательские работы подобной тематики, участвовать в экологических конкурсах, писать проекты на получение грантов, влиять на школы, в которых работают, чтобы те пошли по пути устойчивого развития", - пояснил магистрант факультета естествознания, председатель лаборатории "Педагогическое образование в интересах устойчивого развития" Владислав Желнерович.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Все они в совокупности направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а так же решение проблем, связанных с климатическими изменениями.-0-

Фото Геннадия Жинкова

﻿
Теги
Беларусь, вузы, Щеткина
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3622 BYN 2.357 BYN 2.363 BYN
USD
2.0029 BYN 2.003 BYN 2.008 BYN
RUB
3.1939 BYN 3.184 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Все видео

Фотоновости

Щеткина провела встречу со студентами БГПУ
Все фото

Инфографика

Главные цели молодых белорусов В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах, во время которого предлагалось дать несколько вариантов ответа.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Президент Беларуси планирует в сентябре посетить с визитом Узбекистан
Политика
Дмитрий Медведев В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий - Медведев
Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС
Встреча ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске
Экономика
Фото МИД Беларусь и Еврокомиссия обсудили упрощение взаимного доступа на рынки
Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией
Взаимодействие Беларуси и России в АПК и машиностроении будет обсуждаться на заседании ВГС в Минске
Происшествия
Фото СК Организованная минчанином группа за 7 лет похитила более $400 тыс. со счетов иностранцев
Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша
В Лельчицах заигравшиеся дети сожгли сарай
Регионы
Во время круглого стола Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в этом году
Около 58 тыс. га посевов сельхозкультур погибло в Гомельской области из-за жары
Подготовлен проект указа о дополнительной господдержке минчан в строительстве жилья в Смолевичах
Спорт
ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
На обновленном стадионе "Динамо" планируем проводить крупные турниры - Девятовский
Фернандо Йерро станет главным тренером сборной Испании на время ЧМ-2018
Технологии
Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне во время II Европейских игр в Минске
Tesla уволит свыше 4 тыс. сотрудников для сокращения расходов
Apple запатентовала браслет, измеряющий давление
Культура
Фото из архива На фестивале в Лиде выступят "Ленинград" и "Вопли Видоплясова"
Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет "Джазовые вечера" в Минске
Полуфинал конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет 14 июня
В мире
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото Ренхап Ким Чен Ын заявил о необходимости прекращения взаимной вражды между КНДР и США
В Казахстане учрежден Национальный день домбры
Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро
Калейдоскоп
Фото из социальных сетей В США енот решил покорить высотку и попал в прямой эфир
Людей с морщинами вокруг глаз назвали добрыми и искренними
Ученые заявили о падении уровня IQ у людей за последние 10 лет
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия