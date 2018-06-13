Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию - Щеткина

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учителя находятся на передовой подготовки общества к устойчивому развитию. Об этом заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, на встрече со студентами Белорусского государственного педагогического университета им М. Танка.

Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений, пояснила Марианна Щеткина. Она подчеркнула, что все 17 целей тесно связаны между собой и важны. Но все же особо выделила цель №17 (партнерство в интересах устойчивого развития) и №4 (качественное образование). "Ничего нельзя достигнуть без соответствующего уровня образования, - сказала она. - Замечательная фраза "мыслить глобально, а действовать локально" подразумевает: прежде всего нужно понимать, что и для чего делаешь, и осознавать последствия каждого поступка. То есть сейчас нужно перестраивать сознание каждого человека и общества в целом на достижение устойчивости: как правильно потреблять энергоресурсы, как обращаться с природой, как важно беречь богатство Беларуси - чистую воду. В этом плане от учителя зависит очень многое. Это авторитет для ребенка. Какие мысли и идеи, ценности и традиции он заложит в образовательный процесс - такое общество мы и получим".

Сегодня у студентов БГПУ была возможность пообщаться с Марианной Щеткиной, узнать подробнее о достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в Беларуси и том, как молодежь и будущие педагоги в частности могут участвовать в этом процессе. Видя заинтересованность, Марианна Щеткина призвала студентов собрать волонтеров и войти в состав партнерской группы, которая уже занимается проработкой предложений в Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года. "Креативность, творческий потенциал, активность молодежи, их видение будущего страны - вот то, что нам нужно. Мы ждем предложений: что, возможно, нужно изменить в законодательстве, поменять в подходах молодежной политики. При разработке любой стратегии важно слышать разные мнения, в том числе альтернативные, чтобы никого не оставить в стороне", - отметила национальный координатор по достижению ЦУР.

"Наш университет делает многое, чтобы подготовить будущих педагогов к реализации Целей устойчивого развития, - отметил ректор БГПУ Александр Жук. - Достижение всех 17 ЦУР связано с образованием, потому что мы готовим людей к пониманию этих целей и осознанию своей причастности. Для наших выпускников это дело их профессионального будущего".

Ректор БГПУ Александр Жук и Марианна Щеткина

БГПУ является одним из учредителей ассоциации "Образование для устойчивого развития", на базе вуза в 2017 году создан Координационный центр для научно-методического и информационно-организационного сопровождения и координации деятельности по вопросам образования в сфере устойчивого развития. Проведена тематическая декада, организованы мастер-классы с участием специалистов из Германии. Также ведется работа по созданию первой "Белорусской Научной лавки" - перспективного механизма трансфера знаний между гражданским и научным сообществом с целью повышения устойчивости регионов.

В 2017 году создан Green Office BSPU - молодежное объединение, продвигающее концепцию "Устойчивый университет". На базе факультетов естествознания и дошкольного образования созданы и работают две студенческие научно-исследовательские лаборатории.

"Наша лаборатория работает уже почти четыре года - занимаемся теоретической и практической подготовкой педагогов, которые на добровольческой основе популяризируют Цели устойчивого развития. После окончания вуза они не только обучают детей, но и продвигают эти идеи в местных сообществах в регионах. Например, они могут обучать раздельному сбору мусора, экономии энергоресурсов, вместе с детьми готовить научно-исследовательские работы подобной тематики, участвовать в экологических конкурсах, писать проекты на получение грантов, влиять на школы, в которых работают, чтобы те пошли по пути устойчивого развития", - пояснил магистрант факультета естествознания, председатель лаборатории "Педагогическое образование в интересах устойчивого развития" Владислав Желнерович.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Все они в совокупности направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а так же решение проблем, связанных с климатическими изменениями.-0-

Фото Геннадия Жинкова