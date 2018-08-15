Угон воздушного судна предотвратили на компьютерном командно-штабном учении системы ПВО стран СНГ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угон воздушного судна террористами предотвращен сегодня во время совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность-2018", сообщил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

Учение проводится на базе автоматизированного вспомогательного пункта управления ВВС и войск ПВО, который является составной частью командного пункта Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России. Тема учения - подготовка и применение войск (сил) Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России в Восточно-Еропейском регионе коллективной безопасности.

"Сегодня во время практического этапа учений мы сымитировали такие ситуации, которые наиболее часто могут встретиться. Одна из них - действия при угоне воздушного судна с различными террористическими задачами. Сегодня также отработали самую опасную ситуацию - нарушение государственной границы боевым воздушным судном. В третьем эпизоде воздушное судно в силу форс-мажорных обстоятельств потеряло визуальную ориентировку. Летчик и экипаж не могут сориентироваться, где они находятся, оказать им помощь - одна из задач дежурных сил по противовоздушной обороне. В этой ситуации мы осуществляем перехват: подводим воздушное судно-перехватчик к воздушному судну, потерявшему ориентировку, после выводим его на заданный маршрут. Когда командир экипажа докладывает о восстановлении ориентировки, мы отводим перехватчик и задачу считаем выполненной", - рассказал Игорь Голуб.

По его словам, при проведении компьютерного командно-штабного учения удалось совместить теоретическую и практическую работу."Это учение не только на картах и компьютере, оно отработано с практическими элементами. По результатам проведенного моделирования и практической работы определим эффективность действующей системы и выработаем оптимальный боевой состав для выполнения поставленных задач в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны. Итогом учения станет еще большее укрепление нашего взаимодействия с коллегами Воздушно-космических сил Вооруженных Сил России при выполнении задач противовоздушной обороны", - резюмировал Игорь Голуб.

Учение "Региональная безопасность-2018" проходит в целях совершенствования Единой региональной системы ПВО Беларуси и России и повышения эффективности боевого применения войск (сил) Единой региональной системы ПВО в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности с 14 по 16 августа.

Для участия в учении впервые сформирована оперативная группа для обеспечения работы командующего Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России. Работа должностных лиц организована на автоматизированных рабочих местах вспомогательного пункта управления ВВС и войск ПВО, оснащенного комплексом тренажерно-имитационных средств "Плиса", который предназначен для обучения и совершенствования навыков работы офицеров оперативного и оперативно-тактического звеньев управления в составе боевых расчетов командных пунктов ВВС и войск ПВО и проведения компьютерных учений.

Дополнительно используются разработанные белорусскими специалистами и принятые на снабжение Вооруженных Сил Беларуси программно-информационный комплекс "Учение" для отработки графических документов по локальной вычислительной сети и система моделирования боевых действий "Свислочь" для оценки эффективности принимаемых решений.-0-