UNIHELP выбрало лучшее видео о благотворительности

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное благотворительное объединение UNIHELP по итогам конкурса "Человек умеет помогать" выбрало лучшее видео о благотворительности, сообщили БЕЛТА в организации.

Победителем признан ролик о маленьком мажоре. Авторы работы - молодые ребята из Минска, они получили Br1 тыс. на приобретение оборудования. Чтобы отметить вклад в благотворительность, UNIHELP наградит таким же денежным призом еще 12 команд.

Конкурс проводился в Беларуси к 15-летию UNIHELP, длился два месяца. Поступило около 50 заявок от сценаристов, режиссеров, операторов, из которых выбрали 12. Лучшие видео представили на народное голосование, они размещались на YouTube-канале организации, официальном сайте и официальных сообществах в социальных сетях.

"Заявки присылали со всей Беларуси. Команды пришли на проект не за денежным призом, а чтобы своим примером показать - человек умеет помогать", - отметила руководитель проектов по маркетингу объединения Катерина Бриль.

Международное благотворительное общественное объединение UNIHELP основано 7 марта 2003 года. Его миссия - осуществление гуманитарной, благотворительной и социальной деятельности, способствующей полноценному развитию и улучшению качества жизни детей и молодежи. За 15 лет UNIHELP оказало поддержку 100 детским социальным учреждениям. В рамках программы помощи тяжелобольным детям, которая стартовала в 2013 году, собраны средства для 329 детей на сумму около $4,2 млн. -0-