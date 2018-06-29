Уникальные архивные кадры послевоенного Минска презентует БЕЛТА на фотовыставке в музее ВОВ

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные архивные снимки освобожденного от немецко-фашистских оккупантов Минска презентует БЕЛТА на фотовыставке в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

К масштабным празднованиям Дня Независимости юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" знакомит минчан с основными вехами в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. И ключевыми экспонатами являются 23 больших плаката - широкоформатные фотографии (50Х70 см) из фотоархива БЕЛТА, которые показывают Минск освобожденный, отстраивающийся после войны.

Посетители смогут увидеть, как население столицы встречало с цветами освободителей, как выглядели временные жилища горожан в послевоенные дни, оживали и расчищались от руин улицы Ленинская, Советская и др. На других редких кадрах показано, как восстанавливался первый трамвай в освобожденном городе, как возводились цеха Минского автозавода и МТЗ.

Фотовыставка приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны и в Минске будет работать с 29 июня по 5 июля.

До конца 2018-го, юбилейного для БЕЛТА года, экспозиция посетит все областные центры, и в каждом посетителям предложат эксклюзивные кадры именно с территории этого региона.-0-