Управленцам всех уровней нужно сконцентрироваться на выполнении принятых программ - мнение

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управленцам всех уровней необходимо приложить максимум усилий для выполнения принятых в стране программ. Такое мнение журналистам высказали депутаты Палаты представителей, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего я поддерживаю Президента в том, что необходимо действительно меньше слов, а больше дела. Принято много программ, разработано концепций, теперь главная задача - воплотить их в жизнь. Для этого должны работать все органы - и исполнительной, и законодательной власти", - сказал депутат Леонид Качина.

Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская считает крайне важным выполнение всех поставленных задач, которые выносились на предшествующие Посланию республиканские совещания. Среди акцентов, расставленных сегодня главой государства, депутат отметила развитие социальной сферы. В частности, речь шла об ежегодном увеличении доли расходов на социальные нужды, что позволит больше помогать тем людям, которые действительно нуждаются в социальной защите.

"Президент обратил внимание и на эффективную занятость населения. Для этого нужно создавать новые производства, а это новые рабочие места, рост заработной платы, повышение качества жизни нашего населения", - добавила Тамара Красовская. Ответственность за это направление во многом лежит на местных органах власти.

После Послания депутаты имели возможность задать Президенту интересующие вопросы. Леонид Качина, в частности, интересовался дальнейшим административно-территориальным устройством страны. Соответствующие вопросы, по его словам, часто задавали избиратели на встречах, во время общения в трудовых коллективах. "Не секрет, что сейчас развивается, укрупняется промышленный сектор экономики, сельское хозяйство тоже идет по этому пути, поэтому для избирателей было интересно, не будет ли эта тенденция распространяться и на органы государственного управления. Если город, к примеру, теряет статус районного центра, как правило, замедляются темпы развития этой территории. Поэтому я очень доволен, что Президент дал четкий ответ, что в каждом случае необходимо рассматривать ситуацию индивидуально и в целом не будет системной стратегии объединения районов в нашей стране", - заключил депутат.-0-