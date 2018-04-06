Уровень белорусских трансплантологов один из самых высоких в мире - Василий Жарко

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень белорусских трансплантологов без преувеличения один из самых высоких в мире, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на международной научно-практической конференции "10 лет трансплантации печени в Республике Беларусь: этические проблемы, итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА

Как отметил Василий Жарко, десять лет назад произошло поистине знаковое событие для отечественного здравоохранения: силами белорусских врачей была проведена первая в стране трансплантация печени. Как показало время, именно это стало отправной точкой начала динамичного развития отечественной трансплантологии.

"Личное внимание и поддержка Президента страны Александра Лукашенко, слаженная работа всех звеньев здравоохранения позволили нам за столько короткое время достичь максимально высоких результатов в этой сфере. Сегодня мы по праву можем годиться достигнутым. Уровень белорусских трансплантологов впечатляет и без преувеличения является одним из самых высоких в мире", - сказал заместитель премьер-министра.

В стране удалось выстроить стройную систему высокотехнологичной медицинской помощи этого профиля во всех регионах страны, во главе которой находится РНПЦ трансплантации органов и тканей. Именно здесь формируется отечественная научная школа, идет успешная подготовка новых молодых кадров. Причем ежегодно белорусские специалисты участвуют и демонстрируют лучшие научные достижения на главных мировых медицинских форумах.

"Во многом благодаря высокому профессионализму и совокупному труду белорусская медицина приобретает все больший авторитет и известность в мире", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Организаторы конференции - Минздрав Беларуси и отдел по биоэтике Совета Европы. Ведущие специалисты обсудят вопросы развития органной трансплантологии и биоэтики, а также лучшие практики организации системы трансплантации.-0-