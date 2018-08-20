Уровень фактической безработицы в Беларуси соответствует общеевропейскому - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень фактической безработицы в Беларуси соответствует общеевропейскому. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

При работе по изучению занятости населения Белстат проводит обследование, которое позволяет получить данные о фактической безработице и трудовых мигрантах. Она предоставляется в разбивке по различным сферам деятельности. "Могу сказать, что мы наблюдаем постепенное снижение фактической безработицы. Если в 2016 году этот показатель составлял 5,8%, в 2017 году уже было 5,6%. А за второй квартал этого года фактическая безработица составила 4,7%. Это 239,1 тыс. человек. Такой порог не является критичным, поскольку у многих наших соседей аналогичные показатели", - сказала Инна Медведева.

В качестве примеров она привела Российскую Федерацию, где уровень фактической безработицы 4,8%, Германию (4,4%), Украину (9,5%). "Наш уровень характерен почти для всей Старой Европы, не беру в расчет Литву и Латвию, где показатель выше. Эти данные соответствуют международным стандартам, используются Всемирным банком и Международной организацией труда, чтобы оценивать фактическую безработицу в Беларуси", - добавила Инна Медведева.

Опираясь на цифры, она отметила тенденцию по снижению как фактической, так и официально регистрируемой безработицы, а также скрытой. "Это то, что касается отпусков неполных рабочих дней: второй год показатели значительно снижаются", - заключила глава Белстата.-0-