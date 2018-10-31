Утвержден порядок проведения конкурса JuniorSkills Belarus

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся JuniorSkills Belarus и участия национальной команды в международных соревнованиях JuniorSkills утверждена постановлением Министерства образования от 28 августа 2018 года №90, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Республиканский конкурс нацелен на создание условий для ранней профессиональной ориентации учащихся, возможностей для приобретения знаний, умений и практического опыта по основам профессиональной подготовки. Он также направлен на выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей. По итогам конкурса формируется национальная команда для участия в международных соревнованиях JuniorSkills.

Республиканский конкурс включает четыре этапа. Первый отборочный этап проводится в учреждениях образования, второй - районный, районный для городов, имеющих деление на районы, и городской (кроме Минска). Третий отборочный этап - областной и Минский городской. Заключительный, четвертый этап, - республиканский.

Состязания проводятся в двух возрастных категориях: 10-13 лет и 14-17 лет. Каждого участника или команду сопровождает эксперт.

Постановлением также определены основные направления подготовки и проведения республиканского конкурса.

Для участия в международных соревнованиях JuniorSkills формируется национальная команда. В ее состав включаются победители республиканского конкурса или участники его заключительного этапа, а также эксперты по конкурсным компетенциям и руководитель национальной команды из числа работников системы образования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-