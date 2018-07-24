Увеличение безвиза простимулирует развитие туристической инфраструктуры Беларуси - эксперт

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение продолжительности безвизового пребывания иностранцев в Беларуси простимулирует совершенствование туристической инфраструктуры. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый, сообщает БЕЛТА.

"Указ долгожданный, он открывает широкие возможности для всей нашей инфраструктуры, - отметил Филипп Гулый. - Он обеспечит загрузку гостиниц, других объектов размещения, а также приведет к совершенствованию и увеличению туристической инфраструктуры, придорожного сервиса по основным направлениям вокруг Минска". Что особенно важно по мнению эксперта, длительность пребывания даст возможность улучшить сервис, качество обслуживания. Больше внимания будет уделено повышению квалификации работников сферы.

Сегодня Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Также в документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз. Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний.-0-