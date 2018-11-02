В аптеках Беларуси достаточно противопростудных лекарств - Минздрав

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аптеках Беларуси достаточно противопростудных лекарственных средств, заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В белорусских аптеках как государственной, так и негосударственной форм собственности широко представлены комбинированные препараты отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол: "Ангриколд", "Ангримакс Нео", "Ангримакс", "Антигриппин", "Антифлу Кидс", "Афлумед", "Грипполек", "Гриппомикс", "Гростудин", "Негринпин", "Орвиколд", "Параскофен", "Ринзип", "Фасторик" и др.

В связи с завершением регистрации в аптеках нет некоторых препаратов, в том числе порошков "Фервекс" и "Колдрек Хотрем", таблеток "Колдрекс" и "Ринза". "Так как процедура государственной регистрации носит добровольный заявительный характер, Министерство здравоохранения не может обязать производителей регистрировать в Беларуси какие-либо конкретные лекарственные средства в определенный срок", - отметили в министерстве.

По информации компании GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, лекарственное средство "Терафлю" (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) не отгружается в республику из-за внесения изменений в нормативно-техническую документацию. Информацией о сроках возобновления поставок препарата компания не располагает.

В пресс-службе отметили, что все названные лекарства в равной мере облегчают симптомы гриппа и простуды, незаменимых среди них нет.-0-