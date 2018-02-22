22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ассортименте магазинов "Евроопт" на селе будет представлено 700-800 наименований продукции, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших магазинах в деревнях будет представлено 700-800 наименований продукции против 300-400 наименований, которые есть сейчас. К сожалению, там не всегда представлены все товарные категории, порою отсутствуют фрукты, овощи и другое. Мы представим все товарные категории", - подчеркнул Андрей Зубков.

Генеральный директор "Евроторг" напомнил, что компания разработала типовые проекты магазинов для сельской местности. Общая площадь подобных магазинов будет составлять 144 кв.м, торговая - 88 кв.м. Стоимость открытия одного магазина может составлять от $50 тыс. до $70 тыс. в зависимости от сложности работ.

Андрей Зубков обратил внимание, что компания продолжит развитие онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", но на селе ставка все же будет сделана на открытие магазинов. "Работа по развитию интернет-торговли на селе будет продолжаться, но мы хотели бы активнее войти в деревню посредством оффлайн, стационарных магазинов. Сейчас у нас 42 автолавки и 27 магазинов в сельской местности, но количество магазинов постоянно прирастает, это новый тренд. И в ближайшее время магазины на селе будут открываться очень активно", - резюмировал он.

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы страны. Доставка осуществляется бесплатно и без выходных.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке