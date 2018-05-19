В Беларуси 20 мая почтут память умерших от СПИДа

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 20 мая почтут память людей, умерших от СПИДа. Мероприятия приурочены к соответствующему международному дню, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

При проведении мероприятий в этом году особо подчеркивается важность понимания многих аспектов, касающихся жизни отдельного человека и общества в целом. День памяти дает возможность подумать о себе и близких, почтить память тех, кто ушел, и сделать все, чтобы понять жизнь людей, которых коснулась проблема ВИЧ-инфекции.

Традиционно в день памяти людей, умерших от СПИДа, в Беларуси, как и во всем мире, проводятся тематические акции, флешмобы, благотворительные мероприятия, в храмах проходят поминальные богослужения. Накануне в Минске открылась фотовыставка "Мост в будущее", которая впоследствии будет представлена во всех регионах страны.

В Беларуси живет более 19 тыс. человек с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. В последние годы происходит смещение заражения в старшие возрастные группы (35 лет и старше). В основном инфицирование происходит половым путем (более 80% от всех новых случаев). Важной составляющей профилактической работы является своевременное тестирование и раннее выявление вируса. Для этого в стране активно проводится кампания по привлечению к тестированию и самотестированию на ВИЧ.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИД, является красная лента. В этот день существует традиция шитья квилтов - полотен, лоскутных тканевых картин, посвященных памяти близких людей. Также высаживают деревья памяти - по числу лет, прошедших с начала мировой эпидемии СПИДа.-0-