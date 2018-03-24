24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 25 марта ожидается до 10 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье на большей части территории страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный: ночью слабый, днем умеренный, по северу порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит минус 2-8 градусов, по юго-востоку ожидается до 10 градусов мороза. Во второй половине дня будет от 4 до 10 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю