24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 25 марта ожидается до 10 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье на большей части территории страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный: ночью слабый, днем умеренный, по северу порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит минус 2-8 градусов, по юго-востоку ожидается до 10 градусов мороза. Во второй половине дня будет от 4 до 10 градусов тепла.-0-
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